Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in bölgedeki hareketliliğine karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) çok sert bir dille uyararak sınır hattında kuş uçurtmayacağını ilan etti. Yapılan resmi açıklamada, İran sınırına yönelik herhangi bir düşman unsuru konuşlandırılması durumunda "şiddetli ve doğrudan müdahale" edileceği vurgulandı. Tahran yönetimi, bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duymakla birlikte, kendi güvenliğini tehdit eden her noktanın meşru hedef olduğunu duyurdu.