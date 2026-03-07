  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in bölgedeki hareketliliğine karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) çok sert bir dille uyararak sınır hattında kuş uçurtmayacağını ilan etti. Yapılan resmi açıklamada, İran sınırına yönelik herhangi bir düşman unsuru konuşlandırılması durumunda "şiddetli ve doğrudan müdahale" edileceği vurgulandı. Tahran yönetimi, bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duymakla birlikte, kendi güvenliğini tehdit eden her noktanın meşru hedef olduğunu duyurdu.

1
#1
Foto - Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Tahran'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

#2
Foto - Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İran'a karşı konuşlandırılabilecek unsurlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

#3
Foto - Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

Karargah, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke sınırları boyunca tam istihbarat hakimiyetine sahip olduğunu ve tüm hareketlilikleri yakından takip ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğumuzu vurguluyoruz ancak ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı faaliyet yürüttüğü veya askeri eylem gerçekleştirdiği her yer şiddetle hedef alınacaktır" denildi.

#4
Foto - Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

Açıklamada ayrıca, "IKBY yetkililerini, İran sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılması veya iş birliği yapılması durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin sert müdahalesiyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Türkiye sorunu zor bela çözmüştü! İran son uyarıyı yaptı: Acımadan vururuz

ata

türklerle kapıştırırker aklın nerdeydi???

Eğer İranı bolerlerse, doğrudan ırak, Suriye,Türkiye çok etkilenir

Uzun vadede planları bu dört ülkede kürt bölgeleri,federasyonlari hatta devletleri oluşturmak.
