Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “vur” emri

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik İHA saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduyu "1. Seviye Seferberlik" durumuna geçirerek tam muharebe hazırlığı talimatı verdi. Sınır birlikleri ve özel kuvvetlerin savaş mevzilerine sevk edildiği bu karar, bölgede son yılların en yüksek askeri alarmı olarak değerlendiriliyor. Aliyev, saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirirken, Azerbaycan’ın egemenliğine dokunanların bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini sert bir dille ifade etti.