SON DAKİKA
Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "vur" emri
Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “vur” emri

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik İHA saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduyu "1. Seviye Seferberlik" durumuna geçirerek tam muharebe hazırlığı talimatı verdi. Sınır birlikleri ve özel kuvvetlerin savaş mevzilerine sevk edildiği bu karar, bölgede son yılların en yüksek askeri alarmı olarak değerlendiriliyor. Aliyev, saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirirken, Azerbaycan’ın egemenliğine dokunanların bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini sert bir dille ifade etti.

Foto - Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya "vur" emri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından ülke genelinde orduyu bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi. Güvenlik Konseyi toplantısında alınan karar doğrultusunda Silahlı Kuvvetler, Devlet Sınır Hizmeti ve Özel Kuvvetler tam muharebe hazırlığına geçirildi.

Foto - Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya "vur" emri

Adalat.az'nin aktardığı bilgilere göre Azerbaycan, "1. seviye seferberlik" durumuna geçti. Bu karar doğrudan savaş ilanı anlamına gelmese de ülkenin savaş hazırlığına geçtiğini gösteren en yüksek alarm seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Foto - Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya "vur" emri

Aliyev, silahlı kuvvetlerin her türlü operasyona hazır olması gerektiğini belirterek askeri birliklerin savaş mevzilerine sevk edilmesi ve yedek personelin göreve çağrılması talimatını verdi.

Foto - Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya "vur" emri

Azerbaycan yönetimi, İran yapımı insansız hava araçlarının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni hedef aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

Foto - Ve savaşta korkulan oluyor: Aliyev’den orduya "vur" emri

Bölgede askeri hareketliliğin artmasıyla birlikte Güney Kafkasya'da gerilimin tırmanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

