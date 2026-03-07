Trump’ın “yeşil ışık” yaktığı plan ifşa oldu! Kürtler “47 yıldır bu günü bekliyoruz” diyerek duyurdular

Ayrıca ABD'den, Kürt güçlerini korumak amacıyla bölgede uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebinde bulunulduğu aktarıldı. Ancak Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt grupları silahlandırmayı düşündüğüne dair iddiaları yalanladı. Öte yandan İran yönetiminin, Irak'taki bazı Kürt muhalif grupların üslerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Bu saldırılardan birinde bir PAK üssünün balistik füze ile vurulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bazı grupların saldırılardan korunmak için üslerini boşalttığı belirtildi.