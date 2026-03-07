Trump’ın “yeşil ışık” yaktığı plan ifşa oldu! Kürtler “47 yıldır bu günü bekliyoruz” diyerek duyurdular

  • İSTANBUL
ABD ve İsrail’in İran operasyonlarının kara harekatına dönüşme ihtimali güçlenirken, Kuzey Irak’ta sürgünde bulunan İranlı Kürt muhalif gruplardan "savaşa hazırız" mesajı geldi. 1979’dan beri bu an için hazırlandıklarını belirten grup temsilcileri, harekatın başarıya ulaşması için ABD’den uçuşa yasak bölge ve lojistik destek talep ediyor. Bölgedeki hareketlilik artarken, İran ordusunun muhalif grupların üslerini balistik füzelerle hedef alması tansiyonu daha da tırmandırıyor.

ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırıları sürerken, olası bir kara harekâtı ihtimali de tartışılmaya başladı. Ancak bu senaryoda sahaya Amerikan askerlerinin değil, İran'a karşı mücadele eden muhalif grupların inebileceği konuşuluyor.

BBC'ye konuşan ve Kuzey Irak'ta bulunan İranlı Kürt muhalif gruplar, uzun süredir İran'a yönelik bir operasyon için hazırlandıklarını belirtti. Buna karşın Peşmergelerin İran sınırını geçtiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) yetkililerinden Hana Yazdanpana, İran'daki İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1979'dan bu yana böyle bir ihtimal için hazırlandıklarını söyledi. Yazdanpana, buna rağmen şu ana kadar herhangi bir savaşçının sınırı geçmediğini vurguladı.

Muhalif gruplar, İran'a karşı harekete geçebilmek için ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor. Yazdanpana, savaşçıların ilerleyebilmesi için hava sahasının güvenli hale getirilmesi ve İran'ın silah depolarının hedef alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ABD'den, Kürt güçlerini korumak amacıyla bölgede uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebinde bulunulduğu aktarıldı. Ancak Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt grupları silahlandırmayı düşündüğüne dair iddiaları yalanladı. Öte yandan İran yönetiminin, Irak'taki bazı Kürt muhalif grupların üslerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Bu saldırılardan birinde bir PAK üssünün balistik füze ile vurulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bazı grupların saldırılardan korunmak için üslerini boşalttığı belirtildi.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Başkan Yardımcısı Mustafa Mevlidi ise ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonların Kürtlerin umutları için değil, kendi çıkarları doğrultusunda başlatıldığını söyledi. Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları'nın hedef alınmasının Kürt muhalifler açısından avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

