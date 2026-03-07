Trump’ın “yeşil ışık” yaktığı plan ifşa oldu! Kürtler “47 yıldır bu günü bekliyoruz” diyerek duyurdular
ABD ve İsrail’in İran operasyonlarının kara harekatına dönüşme ihtimali güçlenirken, Kuzey Irak’ta sürgünde bulunan İranlı Kürt muhalif gruplardan "savaşa hazırız" mesajı geldi. 1979’dan beri bu an için hazırlandıklarını belirten grup temsilcileri, harekatın başarıya ulaşması için ABD’den uçuşa yasak bölge ve lojistik destek talep ediyor. Bölgedeki hareketlilik artarken, İran ordusunun muhalif grupların üslerini balistik füzelerle hedef alması tansiyonu daha da tırmandırıyor.