  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın “yeşil ışık” yaktığı plan ifşa oldu! Kürtler “47 yıldır bu günü bekliyoruz” diyerek duyurdular İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak İl il zeka seviyesi listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin “en zeki” şehirleri Görüntüleri izleyen herkes “Azerbaycan da savaşa dahil oluyor” demişti! Ve resmi açıklama geldi Emekli tümamiral Azerbaycan'a kurulan İsrail tuzağını açıkladı! İki gün önce sınırda neler olmuş neler Daily Mail duyurdu: Türkiye'ye saldırı felaket olur! Bunu göze alamazlar Aliyev'le ilgili şok sözler: Çok ciddi bir hata yapıyor, kolpa bir drone olayından savaş çıkaracak
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma tehdidiyle birlikte 90,25 dolara yükselerek son iki yılın zirvesini gördü. Dev lojistik şirketlerinin bölgedeki seferlerini askıya alması ve Katar’dan gelen "enerji ihracatı durabilir" uyarısı, piyasalarda büyük bir panik dalgasına yol açtı. Uzmanlar, arz güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda petrol fiyatlarının kısa sürede 150 dolar bandına fırlayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

#1
Foto - Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90 doları aştı. Önceki gün 85,41 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,67 artışla 90,25 doları gördü. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

#2
Foto - Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak

Bölgede artan çatışmalar, küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği durma noktasına getirirken, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları üretim ve ihracatta aksamalara yol açtı. Bu durum petrol fiyatlarında hızlı artışlara neden oldu.

#3
Foto - Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Danimarkalı Maersk ile Almanya merkezli Hapag-Lloyd, güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu'ya bağlanan iki nakliye hattını geçici olarak askıya aldı. Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğine ilişkin uluslararası basında yer alan açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

#4
Foto - Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurmuştu.

#5
Foto - Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesindeydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Eyüpsultan'da Ramazan çadırında büyük skandal! CHP'li belediye bunu utanmadan onayladı
Siyaset

Eyüpsultan'da Ramazan çadırında büyük skandal! CHP'li belediye bunu utanmadan onayladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan Ramazan çadırında erkek çocuklarla ilgili söyleşi büyük tepki çekti.
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!
Gündem

Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!

Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatıyla kimliği açığa çıkan İsrailli çifte vatandaş Jessica Bahar adlı köpek, Türkiye’de gözaltına alındıkta..
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Hizbullah, bugün terör devleti İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini dünyaya duyurdu.

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber

Rusya'dan yapılan açıklamada "Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23