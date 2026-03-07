Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak
Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma tehdidiyle birlikte 90,25 dolara yükselerek son iki yılın zirvesini gördü. Dev lojistik şirketlerinin bölgedeki seferlerini askıya alması ve Katar’dan gelen "enerji ihracatı durabilir" uyarısı, piyasalarda büyük bir panik dalgasına yol açtı. Uzmanlar, arz güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda petrol fiyatlarının kısa sürede 150 dolar bandına fırlayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.