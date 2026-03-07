  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın “yeşil ışık” yaktığı plan ifşa oldu! Kürtler “47 yıldır bu günü bekliyoruz” diyerek duyurdular İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak Fiyatı tarihi seviyeyi gördü! Sürücüler dikkat, pompa alev alacak İl il zeka seviyesi listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin “en zeki” şehirleri Görüntüleri izleyen herkes “Azerbaycan da savaşa dahil oluyor” demişti! Ve resmi açıklama geldi Emekli tümamiral Azerbaycan'a kurulan İsrail tuzağını açıkladı! İki gün önce sınırda neler olmuş neler Daily Mail duyurdu: Türkiye'ye saldırı felaket olur! Bunu göze alamazlar Aliyev'le ilgili şok sözler: Çok ciddi bir hata yapıyor, kolpa bir drone olayından savaş çıkaracak
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki savaş ateşini söndürmek için devreye giren Türkiye ve diğer arabulucu ülkelere yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Pezeşkiyan, diplomatik çabaların muhatabının İran değil, savaş ateşini yakan güçler olması gerektiğini belirterek geri adım atmayacakları mesajını verdi. Ülkesinin onurunu ve otoritesini korumaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan İranlı lider, kalıcı barışın ancak saldırgan tarafın durdurulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

1
#1
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk girişimi başlattığını belirterek arabuluculuk çağrısının muhatabının savaş ateşini yakanlar olması gerektiğini belirtti.

#2
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

#3
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak

İran Cumhurbaşkanı, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişimlerine başladı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabulucuların muhatabı, İran halkını hafife alarak savaş ateşini yakanlar olmalıdır." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Eyüpsultan'da Ramazan çadırında büyük skandal! CHP'li belediye bunu utanmadan onayladı
Siyaset

Eyüpsultan'da Ramazan çadırında büyük skandal! CHP'li belediye bunu utanmadan onayladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan Ramazan çadırında erkek çocuklarla ilgili söyleşi büyük tepki çekti.
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!
Gündem

Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!

Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatıyla kimliği açığa çıkan İsrailli çifte vatandaş Jessica Bahar adlı köpek, Türkiye’de gözaltına alındıkta..
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Hizbullah, bugün terör devleti İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini dünyaya duyurdu.

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber
Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber

Rusya'dan yapılan açıklamada "Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23