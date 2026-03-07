İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye’yi de ilgilendiren kritik çıkış: Bu kesinlikle olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki savaş ateşini söndürmek için devreye giren Türkiye ve diğer arabulucu ülkelere yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Pezeşkiyan, diplomatik çabaların muhatabının İran değil, savaş ateşini yakan güçler olması gerektiğini belirterek geri adım atmayacakları mesajını verdi. Ülkesinin onurunu ve otoritesini korumaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan İranlı lider, kalıcı barışın ancak saldırgan tarafın durdurulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.