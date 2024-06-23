  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Tarla meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

2024-06-23 08:26:59
Tarla meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da akraba iki grubun tarla meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tarla meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı ile Mehteran Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle akraba iki taraf karşı kaşıya geldi.

#2
Foto - Tarla meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

Gerginliğin büyümesi üzerine bıçaklı sopalı kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#3
Foto - Tarla meselesi kanlı bitti: 4 yaralı

Kavgaya karışan tarafa ait bir araçta da hasar meydana geldi. Kavga olayına ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan'dan daha beterler! HDP'li Encu'dan tepki çeken paylaşım
Gündem

Yunan'dan daha beterler! HDP'li Encu'dan tepki çeken paylaşım

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz'le karşı karşıya geldiği sırada HDP'nin eski vekili Ferhat Encu'dan skandal bi..
Yahudilerden bıktılar! ABD'li siyasetçilerden tarihe geçecek itiraf
Dünya

Yahudilerden bıktılar! ABD'li siyasetçilerden tarihe geçecek itiraf

Yahudi lobisinin, ABD iç siyasetini para ve korkuyla dizayn ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Demokrat Parti vekili Alexandria Ocasi..
Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi
Yaşam

Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi

Ankara Kızılcahamam'da yöre halkı, peribacalarına benzer bir oluşum keşfetti.

SGK Başuzmanı açıkladı: Asgari ücret ara zammı belli oldu!
Ekonomi

SGK Başuzmanı açıkladı: Asgari ücret ara zammı belli oldu!

Milyonlarca emekli Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte alacakları zammın belli olmasını beklerken, çalışanların gözü d..
Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa
Gündem

Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa

Çocukları hedef alan Zafer Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Gökçe Talimci, sosyal medya hesabından canice paylaşımlar yaptı...
Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O cemaat Türkiye'den kaçış planı yapıyor

Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O cemaat Türkiye'den kaçış planı yapıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23