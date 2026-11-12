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Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı

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AA Giriş Tarihi:

Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı

Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

#1
Foto - Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı

Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede Çakri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı projesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

#2
Foto - Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı

Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştiren Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti. Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini, Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

#3
Foto - Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı

Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkati çeken Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.

#4
Foto - Theodora Çakri'den tarihi itiraf: Biz geri adım attık, Türkiye kazandı

Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceği değerlendirmesinde bulunan Çakri, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını ifade etti. Çakri, Yunan hükümetine diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklama ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi verme çağrısında bulundu.

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