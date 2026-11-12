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Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

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Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

İçişleri Bakanlığınca, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, komşu illerden sınır ve liman illerine uzanan üç kademeli güvenlik planı uygulanıyor. Kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonuyla 1 milyon metrekarelik alanda güvenlik sağlanırken, olası acil durumlara karşı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklere karşı 365 cihaz hazır bulunduruluyor.

#1
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

COP31 ve 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi için kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonuyla 1 milyon metrekarelik alanda güvenlik tedbirleri alındı.

#2
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Planlama kapsamında Antalya'ya komşu iller birinci, sınır illeri ikinci, liman illeri ise üçüncü güvenlik kuşağı olarak belirlendi.

#3
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Üç güvenlik kuşağını da kapsayan tedbirler doğrultusunda ülke genelinde 58 bin personel görevlendirildi.

#4
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Zirve alanı ve çevresinin yanı sıra devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklama alanları ve ulaşım güzergâhlarında güvenlik önlemleri alındı.

#5
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Havalimanları, kara yolları ve deniz yolu bağlantılarında kontroller sürdürülürken, güvenlik, asayiş, istihbarat ve trafik birimleri koordineli şekilde görev yapıyor. Öte yandan siber devriye faaliyetleri de artırıldı.

#6
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN KORVET, HELİKOPTER VE RADAR TİMLERİ Deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığınca alınan tedbirler doğrultusunda 215 personel, 1 korvet, 1 helikopter ve 10 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

#7
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) timleri de deniz güvenliğine yönelik çalışmalara dahil edildi.

#8
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Denizdeki güvenlik faaliyetleri, kara ve hava unsurlarıyla koordineli şekilde yürütülürken, havalimanlarında 1141 personel 24 saat esasına göre yapıyor.

#9
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

ACİL DURUMLARA KARŞI 365 KBRN CİHAZI Zirve boyunca olası afet ve acil durumlara müdahale edilmesi amacıyla AFAD ve sağlık birimleri tarafından hazırlıklar tamamlandı.

#10
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Bu kapsamda 850 AFAD arama kurtarma personeli, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi ve 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirildi.

#11
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklere karşı 365 cihaz hazır bulunduruluyor.

#12
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Antalya'da 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen güvenlik planlamasında 24 bin polis ve jandarma, 1400 özel harekât, 160 istihbarat, 3 bin 300 trafik, 10 havacılık ve 220 Sahil Güvenlik personeli görevlendirildi.

#13
Foto - Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor

Güvenlik planlamasında, Antalya'da yaşayan vatandaşların günlük yaşamının aksamaması, Zirve'ye katılan devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedef olarak belirlendi.

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