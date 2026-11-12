Antalya’da kuş uçurtulmuyor! COP31 için üç kademeli güvenlik önlemi uygulanıyor
İçişleri Bakanlığınca, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, komşu illerden sınır ve liman illerine uzanan üç kademeli güvenlik planı uygulanıyor. Kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonuyla 1 milyon metrekarelik alanda güvenlik sağlanırken, olası acil durumlara karşı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklere karşı 365 cihaz hazır bulunduruluyor.