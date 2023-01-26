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Yaşam
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Tarihi ev böyle küle döndü

2023-01-26 09:49:14
Tarihi ev böyle küle döndü

Bursa'da tarihi ev alev alev yandı.

#1
Foto - Tarihi ev böyle küle döndü

Bursa'da tarihi bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

#2
Foto - Tarihi ev böyle küle döndü

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek söndürdü.

#3
Foto - Tarihi ev böyle küle döndü

Tarihi evin alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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