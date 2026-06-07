KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

Bu şampiyonluk, KKTC açısından yalnızca bir kupa anlamı taşımadı. Aynı zamanda geçmişin hesabının kapatıldığı güçlü bir rövanş olarak da kayda geçti. Kıbrıs Türk Milli Takımı, 2017 yılında ev sahipliği yaptığı CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde yine Padania ile karşılaşmış, normal sürenin ardından penaltılarda rakibine kaybetmişti. Aradan geçen 9 yılın ardından gelen 6-1’lik net galibiyet, o finalin yarattığı hayal kırıklığını tamamen tersine çevirdi. KKTC, bu kez kupayı elinden kaçırmadı ve Avrupa şampiyonluğunu ezici bir üstünlükle kazandı. KKTC, turnuva boyunca istikrarlı ve baskın bir görüntü sergiledi. B Grubu’nda mücadele eden ekip, ilk maçında Canton Ticino’yu 5-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci karşılaşmada Rouet Provence’ı 4-0 yenen milliler, grubunu lider tamamlayarak finale yükseldi. Finalde de aynı tempoyu sürdüren takım, rakibine hiçbir şans tanımadı. Böylece KKTC, turnuvayı yalnızca şampiyon olarak değil, güçlü skorlarla dikkat çeken bir takım olarak tamamladı.