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KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu
AA Giriş Tarihi:

KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı, 2026 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Padania’yı 6-1 mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İtalya’daki finalde ortaya konulan farklı galibiyet, hem kupayı hem de yıllar sonra gelen rövanşı beraberinde getirdi.

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Foto - KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı, İtalya’da düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda unutulmaz bir başarıya imza attı. Carate Stadyumu’nda oynanan final mücadelesinde Padania ile karşı karşıya gelen KKTC, rakibini 6-1 gibi çok farklı bir skorla geçerek Avrupa’nın zirvesine çıktı.

#2
Foto - KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan KKTC, finali adeta tek taraflı bir gösteriye çevirdi. Turnuva boyunca sergilediği etkili futbolu son karşılaşmada da sürdüren ay-yıldızlı ekip, kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

#3
Foto - KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

KKTC’ye tarihi zaferi getiren gollerde Erhun Aksel Öztümer ön plana çıktı. Finalde tam 4 gole imza atan Öztümer, gecenin açık ara yıldızı oldu. Takımın diğer golleri ise Şenol Şöför ve Batuhan Calban’dan geldi. Final karşılaşmasında hücumdaki etkili görüntü, KKTC’nin kupaya ne kadar hazır olduğunu net biçimde ortaya koydu. Padania karşısında alınan 6-1’lik galibiyet, sıradan bir final zaferinin çok ötesine geçti.

#4
Foto - KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

Bu şampiyonluk, KKTC açısından yalnızca bir kupa anlamı taşımadı. Aynı zamanda geçmişin hesabının kapatıldığı güçlü bir rövanş olarak da kayda geçti. Kıbrıs Türk Milli Takımı, 2017 yılında ev sahipliği yaptığı CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde yine Padania ile karşılaşmış, normal sürenin ardından penaltılarda rakibine kaybetmişti. Aradan geçen 9 yılın ardından gelen 6-1’lik net galibiyet, o finalin yarattığı hayal kırıklığını tamamen tersine çevirdi. KKTC, bu kez kupayı elinden kaçırmadı ve Avrupa şampiyonluğunu ezici bir üstünlükle kazandı. KKTC, turnuva boyunca istikrarlı ve baskın bir görüntü sergiledi. B Grubu’nda mücadele eden ekip, ilk maçında Canton Ticino’yu 5-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci karşılaşmada Rouet Provence’ı 4-0 yenen milliler, grubunu lider tamamlayarak finale yükseldi. Finalde de aynı tempoyu sürdüren takım, rakibine hiçbir şans tanımadı. Böylece KKTC, turnuvayı yalnızca şampiyon olarak değil, güçlü skorlarla dikkat çeken bir takım olarak tamamladı.

#5
Foto - KKTC Milli Futbol Takımı tarih yazdı! CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

İtalya’da kazanılan bu kupa, Kıbrıs Türk spor tarihi açısından en önemli başarılar arasında yerini aldı. Daha önce 2017’de Avrupa ikinciliği, 2018’de ise Dünya Kupası ikinciliği yaşayan KKTC, bu kez zirveye çıkarak beklenen büyük başarıyı elde etti. CONIFA çatısı altında mücadele eden ve FIFA ile UEFA üyesi olmayan devletler, özerk bölgeler ile halkların yer aldığı organizasyonda gelen bu zafer, KKTC futbolu için tarihi bir dönüm noktası oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik heyet, futbolcular ve tribünlerde yer alan Kıbrıslı Türk taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Uzun süredir beklenen Avrupa kupasının gelmesiyle birlikte sahada büyük kutlama başladı. Finalde ortaya konulan farklı skor, bu şampiyonluğun tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi. KKTC, CONIFA Avrupa Şampiyonası’nda sadece kupayı kazanmadı, aynı zamanda gücünü de tüm turnuvaya kabul ettirdi.

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