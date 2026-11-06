Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti
Kale Jet Motorları tarafından üretilen KJ serisi 1000'inci motorun teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli projeler sayesinde 200 milyon dolarlık dev kaynağın yurt içinde kaldığını duyurdu. Som, Atmaca, Çakır ve Kara Atmaca füzelerinin artık tamamen yerli motorlarla güçlendirildiğini belirten Görgün, çeyrek asra yaklaşan sürede yerlilik oranının yüzde 80'lerin üzerine çıkarıldığını vurguladı.