  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir zamanlar tatilci akınına uğruyordu! 274 binanın bulunduğu kasaba hayalet şehre döndü Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti Costas Karamanlis: Olan biten her şey Türkiye'ye yarıyor, çaresiziz Altın, son ayların en büyük haftalık kazancına hazırlanıyor Petrol 100 doların altında! Hafta sonu kara kış geliyor! Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü! MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Kale Jet Motorları tarafından üretilen KJ serisi 1000'inci motorun teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli projeler sayesinde 200 milyon dolarlık dev kaynağın yurt içinde kaldığını duyurdu. Som, Atmaca, Çakır ve Kara Atmaca füzelerinin artık tamamen yerli motorlarla güçlendirildiğini belirten Görgün, çeyrek asra yaklaşan sürede yerlilik oranının yüzde 80'lerin üzerine çıkarıldığını vurguladı.

1
#1
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Üretim sürecindeki bu muazzam başarı, Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptırım geçiremez ve dışa bağımlı olmayan tam bağımsız bir güç haline geldiğini bir kez daha tescilledi. Kale Jet Motorları tarafından üretilen KJ Serisi 1000'inci motor teslim edildi. Bu kapsamda düzenlenen "Kale Jet Motorları KJ Serisi 1000. Motor Üretim Töreni", Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

#2
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Görgün, törendeki konuşmasında, Kale Jet Motorları'nın 1000'inci motorunu teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, ilk motoru geliştirmenin büyük bir mühendislik başarısı olduğunu, onu aynı kaliteyle 1000 kez üretip teslim edebilmenin ise başlı başına bir sanayi başarısı niteliği taşıdığını ifade etti.

#3
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Salonda bu başarının her aşamasında sorumluluk almış insanların bulunduğunu ve emeğin değerini hatırlamaya, hatırlatmaya, yüceltmeye ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini dile getiren Görgün, yöneticisinden mühendisine, teknisyeninden işçisine kadar emeği olan herkesi kutladı. Meselenin motorun parasını ödemekle çözülmediğini, teslimatların geciktiğini, izin süreçlerinin uzadığını, ambargo ve kısıtlamaların üretim takvimini etkilediğini dile getiren Görgün, füze kendilerinin olsa da üretimin devamının başkasından gelecek motora bağlı olduğunu anımsattı.

#4
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sipariş ettiğimiz motorların sayısı ve teslimat takvimi, üretim ve envanter planlarımız hakkında dışarıya fikir verebiliyordu. Kendi geliştirdiğimiz füzeyi dost bir ülkeye ihraç etmek istediğimizde de motoru aldığımız ülkenin kısıtlamalarıyla karşılaşabiliyorduk. Kendi silahımızı üretirken de satarken de başka bir ülkenin vereceği kararı beklemek zorunda kalıyorduk. Bugün SOM, ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA’ya kendi motorlarımızla güç verebiliyoruz. Kale'nin kazandırdığı bu kabiliyet sayesinde, hem üretimimizin devamlılığı hem de füzelerimizin ihracatı üzerindeki önemli bir bağımlılığı ortadan kaldırdık."

#5
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Bu noktaya füzeyi geliştiren ekip ile motoru tasarlayan ekibin birlikte çalışmasıyla gelindiğini anlatan Görgün, malzemeyi sağlayan tedarikçinin, parçayı işleyen teknisyenin ve testleri yürüten ekiplerin aynı hedefin etrafında buluştuğunu belirtti. Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda Kale, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve tedarikçilerin kurduğu bu birlikteliğe, Silahlı Kuvvetlerin sahadaki tecrübesinin yön verdiğini kaydetti.

#6
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Ekosistem denilen yapının böyle anlam kazandığını, herkesin kendi işini iyi yapacağını, birbirini tamamlayacağını ve birlikte sonuç üreteceğini ifade eden Görgün, tek bir parçanın eksikliğinin bile bütün bir sistemin teslimatını geciktirebileceğini, ihtiyaç duyulan sayıda motoru ihtiyaç duyulan zamanda üretebilmek için bu bütünlüğün korunması gerektiğini vurguladı. Görgün, bugün küresel arenada yarışanların yalnızca şirketler değil, birlikte sonuç üretebilen ekosistemler olduğuna işaret ederek, üretim büyüdükçe bu ekosistemin tamamının geliştiğini belirtti.

#7
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Haluk Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projede 200 milyon dolarlık bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık. Seri üretimlerin arttığı, çevik yaklaşımların çok hızlı bir şekilde sahada kendine yer bulması gerektiği ve bunların karşılığını sahada kendini ispatladıkça, sistemlerimizin dost ve müttefik ülkelerin kullanım etkileri ile birlikte, ekonomik etkilerin ve katkıların ülkemize çok daha fazla olacağını açık bir şekilde görüyoruz."

#8
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde hep birlikte ortaya konulan emekle "yapamayız" devrini adım adım sona erdirdiklerini, üretilen her platformla, sistemle ve alt sistemle o düşünceyi geride bıraktıklarını vurgulayan Görgün, Kale'nin de bu değişime öncülük edenlerden biri olduğunu ve "yapamayız" diyenlere 1000 motorla cevap verdiğini ifade etti.

#9
Foto - Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti

Ürün geliştirme tarafında eş zamanlı yürütülen 4 yeni projeleri olduğunu ve bu projeleri tamamlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını aktaran Okyay, jet motorları alanının mekanik sektöründe çok özel ve stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bu alandaki bilgi birikiminin kısıtlı olduğuna işaret eden Okyay, mühendislik çözümlerini tamamen kendi imkanlarıyla ürettiklerini bildirdi. Tören hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud’u İçişleri Bakanlığında ağırladı. Gör..
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağ..
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi
Gündem

Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen silahlı saldırı ihbarları sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çı..
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği "Fon Soruşturması"nda dosya yeniden harek..
Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!
Gündem

Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!

8 kişiyi acımasızca katledip gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan vahşi cinayet zanlısı, aracının çamura saplanması üzerine saklandığı maden o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23