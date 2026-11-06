Costas Karamanlis: Olan biten her şey Türkiye'ye yarıyor, çaresiziz
Yunanistan'ın eski başbakanlarından Costas Karamanlis, Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Yunanistan'ın eski başbakanlarından Costas Karamanlis, Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin öncülüğünde şekillenen Mavi Vatan stratejisi, bölgedeki jeopolitik ve stratejik üstünlüğümüzü her geçen gün perçinliyor. Ankara'nın sahada ve masada gösterdiği kararlı duruş, komşu ülkenin siyasi ve akademik çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, atılan adımların karşı cephede ortaya çıkardığı tedirginlik açıkça dile getiriliyor.
Atina Üniversitesi'nden uzman isimler ve eski dış politika danışmanları tarafından yapılan son değerlendirmeler, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik ağırlığı karşısında yaşanan çaresizliği ve stratejik tıkanıklığı gözler önüne seriyor. Komşu ülkenin karar alıcı mekanizmalarında, Türkiye'nin kararlılığı karşısında duyulan endişenin üstünün örtülemediği açıkça görülüyor.
Yunanistan'ın eski başbakanlarından Costas Karamanlis'in eski dış politika danışmanı Marina Skordeli'nin radyoda yaptığı son değerlendirmeler, komşu ülkenin Türkiye'nin hamleleri karşısındaki çaresizliğini net bir şekilde ortaya koydu.
Ankara'nın uluslararası hukuktan ve milli çıkarlarından taviz vermeyen özerk dış politikası, bölgede tüm ezberleri bozuyor. Türkiye-Libya mutabakatının sağladığı stratejik üstünlük, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi en güçlü şekilde korumamızı sağlıyor.
Karşı cephede, Türkiye'nin askeri ve diplomatik gücü karşısında duyulan korku, iç politikada "yatıştırma" tartışmalarını alevlendirmiş durumda. Öte yandan Skordeli açıklamasına, "Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki kilit rolü ve jeopolitik önemi, Batılı ortaklar nezdinde de kabul görüyor. Ankara'nın milli çıkarlarını koruma hususundaki tavizsiz tutumu, uluslararası arenada başarıyı kaçınılmaz kılıyor." ifadelerini de ekledi. Kaynak: Star
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