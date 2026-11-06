Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

HERZOG KARAR İÇİN PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma görevini vereceği ismi belirlerken yalnızca milletvekillerinin tavsiyelerini değil, adayların koalisyon oluşturabilme kapasitesini de değerlendireceğini belirtti. Herzog, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında bu durum henüz tamamen netleşmiş değil." Bazı siyasi parti liderleriyle birebir görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı.