Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma krizinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevinin muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verilmesini isteyen milletvekili sayısının 67'ye ulaştığını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek veren vekillerin sayısı ise 46'da kaldı. Herzog, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurdu.