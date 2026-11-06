  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir zamanlar tatilci akınına uğruyordu! 274 binanın bulunduğu kasaba hayalet şehre döndü Tarihi dönüm noktası! Bininci yerli motor teslim edildi, Türkiye füze teknolojisinde uçuşa geçti Costas Karamanlis: Olan biten her şey Türkiye'ye yarıyor, çaresiziz Altın, son ayların en büyük haftalık kazancına hazırlanıyor Petrol 100 doların altında! Hafta sonu kara kış geliyor! Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü! MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma krizinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevinin muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verilmesini isteyen milletvekili sayısının 67'ye ulaştığını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek veren vekillerin sayısı ise 46'da kaldı. Herzog, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurdu.

#1
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

İşgalci İsrail'de seçimlerin ardından başlayan siyasi belirsizlik devam ederken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un açıkladığı son rakamlar hükümet kurma sürecindeki dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İsrail Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmelerini tamamlayan Herzog, hükümeti kurma görevinin hangi lidere verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

NETANYAHU'YA 46, EISENKOT'A 67 VEKİLDEN DESTEK Parti temsilcileriyle gerçekleştirilen istişarelerin sonuçlarını açıklayan Herzog, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesini isteyen milletvekili sayısının 67 olduğunu bildirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'ne destek veren milletvekili sayısının ise 46'da kaldığını aktardı. Herzog, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

HERZOG KARAR İÇİN PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma görevini vereceği ismi belirlerken yalnızca milletvekillerinin tavsiyelerini değil, adayların koalisyon oluşturabilme kapasitesini de değerlendireceğini belirtti. Herzog, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında bu durum henüz tamamen netleşmiş değil." Bazı siyasi parti liderleriyle birebir görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Herzog, hükümeti kurma görevini pazar günü bir lidere vermeyi planladığını açıkladı.

#4
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

İSRAİL'DE KOALİSYON DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMEDİ İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkardı. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 48 sandalyede kaldı. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Seçim sonuçlarında hiçbir blokun tek başına bu çoğunluğa ulaşamaması, koalisyon görüşmelerini kritik hale getirdi.

#5
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

FİLİSTİNLİ VEKİLLER KİLİT KONUMDA Seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri de İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden siyasi listelerin elde ettiği sandalye sayısı oldu. Filistinli seçmenleri temsil eden listeler, kesinleşmemiş sonuçlara göre 19 milletvekili çıkararak Meclis'teki siyasi dengelerde belirleyici bir konuma yükseldi. Bu tablo, hükümet kurma görüşmelerinde farklı siyasi partiler arasındaki iş birliği ihtimalini de gündeme taşıdı.

#6
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

NETANYAHU'NUN SİYASİ GELECEĞİ MERAK KONUSU Cumhurbaşkanı Herzog'un açıkladığı 67 milletvekillik destek, Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ihtimalini gündeme getirirken, Netanyahu'nun yeni dönemdeki siyasi konumu da tartışılıyor.

#7
Foto - Netanyahu'ya ağır darbe! İsrail'de 67 vekilden rakibine destek

Ancak bir liderin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, koalisyonun kesin olarak kurulacağı anlamına gelmiyor. Herzog'un pazar günü açıklayacağı karar, İsrail'de seçim sonrasında başlayan hükümet kurma sürecinin bir sonraki aşamasını belirleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud’u İçişleri Bakanlığında ağırladı. Gör..
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağ..
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi
Gündem

Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı kırsal alanlarda art arda gelen silahlı saldırı ihbarları sonucu korkunç bir katliam gün yüzüne çı..
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği "Fon Soruşturması"nda dosya yeniden harek..
Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!
Gündem

Kanlı katliamın gözü dönmüş canisi kıskıvrak yakalandı! Jandarmaya kurşun yağdıran cani etkisiz hale getirildi!

8 kişiyi acımasızca katledip gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan vahşi cinayet zanlısı, aracının çamura saplanması üzerine saklandığı maden o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23