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Kültür Sanat
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Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

2023-11-20 19:36:31
Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

Depremde yıkılan asırlık Teze Cami’de restorasyon proje çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan kentin sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami’nin restorasyonuyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, yapının ayağa kaldırılması için hazırlanan rölöve projesinin Sivas Bölge Koruma Kurulunda görüşüldüğünü söyledi.

#2
Foto - Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da 30’a yakın ağır hasarlı kültür varlığının tespit edildiğini belirten Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, kentin en önemli kültür varlıklarından olan asırlık Teze Cami'de restorasyon kapsamındaki projelendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

#3
Foto - Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı.

#4
Foto - Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu 30’a yakın kültür varlığı depremde etkilenirken bir çok yapı ise tamamen yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Malatya’da depremden etkilenen kültür varlıklarının tespiti için görevlendirilen Harput İç Kale Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, “6 Şubat depremleri sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ-Malatya Afet Bölgesi Kültür Varlıkları İnceleme Kurulu oluşturdu. Biziler de ekip olarak depremlerden hemen sonra eserleri gezerek özellikle kültür varlıklarından acilen Malatya Müzesine taşınması gerekenleri belgeledik, raporlandırdık ve naklettik. Zaman zamanda sahayı geziyoruz” dedi.

#5
Foto - Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

İnceleme gezilerinin ilk durağının Yeni Cami olduğunu kaydeden Aytaç, ”Depremler sonrası yıkıntıların oluştuğu Yeni caminin enkazı altında kalan bazı eserlerine ulaşamamıştık. Yetki alanı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakfılar Bölge Müdürlüğü, şehrin sembolü yapı hakkında hızlı hareket etti, projeler hazırlandı ve koruma kurulunda projeler görüşülüyor. Bugün yaptığımız incelemelerde yapıdan düşen bir çok eser numaralandırılmış ve restorasyonda kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Bu anlamda bütün kurumlar yeterli çalışmaları sürdürüyor. Biz sahada diğer ilçelerdeki incelemelerimizi yaptık. Bazı eserleri Malatya Müzesi’ne naklettik“ diye konuştu.

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