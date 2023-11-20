Tarihi cami depremde yıkılmıştı!

İnceleme gezilerinin ilk durağının Yeni Cami olduğunu kaydeden Aytaç, ”Depremler sonrası yıkıntıların oluştuğu Yeni caminin enkazı altında kalan bazı eserlerine ulaşamamıştık. Yetki alanı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakfılar Bölge Müdürlüğü, şehrin sembolü yapı hakkında hızlı hareket etti, projeler hazırlandı ve koruma kurulunda projeler görüşülüyor. Bugün yaptığımız incelemelerde yapıdan düşen bir çok eser numaralandırılmış ve restorasyonda kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Bu anlamda bütün kurumlar yeterli çalışmaları sürdürüyor. Biz sahada diğer ilçelerdeki incelemelerimizi yaptık. Bazı eserleri Malatya Müzesi’ne naklettik“ diye konuştu.