Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Şirketin büyüme planının merkezinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki yeni karbon yakalama tesisleri bulunuyor. Ancak Gulf Cryo'nun yeni genişleme planı yalnızca Körfez ülkeleriyle sınırlı değil. Şirket, Mısır'da yeni bir hava ayrıştırma tesisi yatırımı için hazırlık yaparken bu ülkedeki çalışmaların Aralık 2026'da başlamasını öngörüyor. Georgios Beretsos ayrıca grubun Türkiye'deki işlerini de geliştirdiğini belirtti. Ancak Türkiye için yeni bir fabrika, şirket satın alması veya yatırım tutarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.