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Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

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Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Kuveytli gaz şirketi Gulf Cryo, uzun vadeli büyüme planlarına Türkiye'yi de ekledi. Arap şirketin yeni yatırımlar yapması bekleniyor.

#1
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Kuveyt merkezli, yönetim merkezi Dubai'de bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz üreticisi Gulf Cryo, Orta Doğu'daki büyüme planları kapsamında karbondioksit üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Şirketin genişleme stratejisinde Türkiye de önemli bir yer tutuyor.

#2
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Türkiye pazarına 2014'te Deniz Gaz, 2015'te ise Yalız Gaz'ı satın alarak giren Gulf Cryo'nun Ticari İşler Direktörü Georgios Beretsos, ADIPEC 2026'da yaptığı açıklamada günlük 700 ton olan sıvı karbondioksit üretimini 2026 sonuna kadar 1.300 tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Beretsos, devam eden yatırımlarla kapasitenin 18 ay içinde günlük 2 bin tonu aşacağını ifade etti.

#3
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Gulf Cryo'nun yeni büyüme stratejisinin merkezinde, sanayi tesislerinden açığa çıkan karbondioksitin yakalanarak ticari amaçlarla kullanılması bulunuyor. Şirket, müşterilerinin tesislerinde karbon yakalama ünitelerini kendi finansmanıyla kurup işletiyor. Elde edilen karbondioksit daha sonra içecek üretimi, kuru buz, petrokimya ve diğer endüstriyel uygulamalarda değerlendiriliyor. Bu model sayesinde sanayi kuruluşları, karbon yakalama altyapısına doğrudan yatırım yapmak zorunda kalmadan emisyonlarını azaltma imkânı elde ediyor.

#4
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Gulf Cryo'nun Türkiye'deki büyüme hikâyesi 2014 yılına uzanıyor. Kuveytli grup, Ağustos 2014'te endüstriyel gaz sektöründe faaliyet gösteren Deniz Gaz'ı satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Deniz Gaz, başta oksijen, azot, argon, helyum ve asetilen olmak üzere sanayi ve sağlık sektörlerinde kullanılan çeşitli gazların üretimi ve dolumunu gerçekleştiriyordu. Şirketin Denizli, İzmir ve Ankara'da tesisleri bulunuyordu. Satın almanın ardından Gulf Cryo'nun dönemin CEO'su Naji Skaf, Türkiye'yi Orta Doğu bölgesinin en büyük endüstriyel gaz pazarı olarak nitelendirmiş, ülkenin sanayi altyapısını ve büyüme potansiyelini yatırım kararlarının temel gerekçeleri arasında göstermişti.

#5
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Şirketin büyüme planının merkezinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki yeni karbon yakalama tesisleri bulunuyor. Ancak Gulf Cryo'nun yeni genişleme planı yalnızca Körfez ülkeleriyle sınırlı değil. Şirket, Mısır'da yeni bir hava ayrıştırma tesisi yatırımı için hazırlık yaparken bu ülkedeki çalışmaların Aralık 2026'da başlamasını öngörüyor. Georgios Beretsos ayrıca grubun Türkiye'deki işlerini de geliştirdiğini belirtti. Ancak Türkiye için yeni bir fabrika, şirket satın alması veya yatırım tutarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

#6
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Gulf Cryo, Türkiye'deki ikinci büyük satın almasını Şubat 2015'te gerçekleştirdi. Grup, Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yalız Gaz ve iştiraklerini bünyesine kattı. Oksijen, azot, argon, karbondioksit ve özel gaz karışımlarının dolumu ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren Yalız Gaz'ın bölgede üç dolum tesisi bulunuyordu. Bu satın almayla Gulf Cryo, Türkiye'nin batısındaki üretim ve dağıtım ağını genişletti.

#7
Foto - Kuveyt'in dev şirketinden flaş Türkiye kararı: Planları ortaya çıktı

Gulf Cryo, 2015 yılında yaptığı açıklamada, önceki iki yılda Türkiye'ye 30 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Şirketin o dönemki CEO'su Naji Skaf, Türkiye'de üç şirket ve iştirakleri aracılığıyla dokuz tesiste faaliyet gösterdiklerini, 170 kişilik çalışan kadrosuna ulaştıklarını belirtmişti.

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