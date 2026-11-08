Preston Stewart'tan olay Baykar itirafı: İşte bu yüzden Reaper'larımız tercih edilmiyor

Tatbikattaki sürü konseptini geleceğin harekat ortamı üzerinden okuyan Stewart, "Bu örnekte söz konusu İHA'ların üzerinde 16 FPV dron bulunduğunu söylemiştiniz. Peki, bunların yerine 16 adet önleyici dron (20 adet SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat') yerleştirmeye ne dersiniz? Bu gerçekten büyük bir kabiliyet." değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu önleyici dronların seyir füzelerine veya düşman uçaklarına karşı da etkili biçimde kullanılabilmesinin artık sadece zaman meselesi olduğunu vurgulayan ABD'li analist, "İşte bu, maliyet açısından muazzam bir tasarruf anlamına gelir. Aynı zamanda bu sistemlerden çok sayıda havalandırarak, ister Bayraktar ister Reaper olsun, çok daha geniş bir hava sahasını kontrol edebilir ve daha fazla alanı gözetim altında tutabilirsiniz. Hatta Reaper'lara da bazı önleyici dronlar entegre ederek aynı konsepti uygulayabiliriz." dedi. Sistemlerin asıl kullanım alanının savunma olacağını düşünen Preston Stewart, savunma sanayisinin genelinde de benzer bir eğilim gördüklerini aktardı. Kişisel olarak, savunma alanında taarruz ve saldırı kabiliyetlerine çok fazla odaklanıldığını ifade eden Stewart, buna karşılık savunma ve önleme sistemlerine yeterince önem verilmediğini söyledi. Ortaya konulan bu yeni vizyonun harekat alanında önemli bir boşluğu dolduracağına dikkati çeken askeri analist, "Oysa burada söz konusu olan yaklaşım, uygulanması son derece mantıklı ve açık bir çözüm gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.