Flaş iddia: Dost ülke, Türkiye'den 15 bin asker talep etti

Somali medyasında yer alan iddialara göre Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkeden çekilmeye hazırlanan Uganda birlikleri ve diğer Afrika Birliği güçlerinin yerini almak üzere müttefiklerinden yaklaşık 20 bin asker sağlamalarını talep etti. Mahmud'un talepte bulunduğu taraflar arasında Türkiye'nin de bulunduğu belirtildi. Somali medyasında yer alan haberlerde, "Türkiye'nin Mogadişu ile arasındaki ikili savunma anlaşması kapsamında Ocak 2027'den önce Somali'ye yaklaşık 15 bin asker konuşlandırmayı kabul ettiği" öne sürüldü.