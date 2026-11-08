Flaş iddia: Dost ülke, Türkiye'den 15 bin asker talep etti
Uganda Ordusu'nun Somali'den çekilmesi üzerine Mogadişu yönetiminin Türkiye'den 15 bin asker talep ettiği öne sürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uganda Ordusu'nun Somali'den çekilmesi üzerine Mogadişu yönetiminin Türkiye'den 15 bin asker talep ettiği öne sürüldü.
Mepanews'te yer alan habere göre, Somali'de konuşlu bulunan Afrika Birliği güçleri ayrılırken Mogadişu yönetimin oluşan güç boşluğunu doldurmak için arayış içerisinde olduğu rapor edildi.
Somali medyasında yer alan iddialara göre Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkeden çekilmeye hazırlanan Uganda birlikleri ve diğer Afrika Birliği güçlerinin yerini almak üzere müttefiklerinden yaklaşık 20 bin asker sağlamalarını talep etti. Mahmud'un talepte bulunduğu taraflar arasında Türkiye'nin de bulunduğu belirtildi. Somali medyasında yer alan haberlerde, "Türkiye'nin Mogadişu ile arasındaki ikili savunma anlaşması kapsamında Ocak 2027'den önce Somali'ye yaklaşık 15 bin asker konuşlandırmayı kabul ettiği" öne sürüldü.
Türk makamlarından söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Haberlere göre söz konusu birliklerin başkent Mogadişu ve çevresinin yanı sıra ülkenin güneyindeki Barave ve Baydabo kentlerinde konuşlandırılması planlanıyor. Haberlerde, Ankara'nın Barave ve Baydabo'daki hava pistlerini askeri tesislere dönüştürmek istediği, ancak Baydabo hava pistinde askeri tesis kurulmasına yönelik girişimlerde şu ana kadar ilerleme sağlanamadığı iddia edildi.
Gelişmeler, Uganda'nın Somali'deki askerlerini çekmeye başlamasının ardından yaşandı. Uganda birliklerinin çekilmesi, özellikle başkent Mogadişu'nun savunma sisteminde önemli konumlara sahip Aşağı Şabel bölgesindeki güvenlik düzenlemelerinin geleceğine ilişkin Mogadişu yönetimi içindeki endişeleri artırdı. Somali Guardian'a göre Hasan Şeyh Mahmud, Uganda yönetiminden askerlerinin çekilmesini ertelemesini istedi. Ancak Uganda tarafı bu talebe olumlu yanıt vermedi.
Mogadişu yönetiminin Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiki, 4 Kasım'da bir Türk askeri heyetini kabul etmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ele alındı. Somali tarafından görüşmeye ilişkin yayımlanan açıklamada, Türk askerlerinin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir anlaşmadan söz edilmedi.
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