33 ülke halka acil gıda stoğu çağrısı yapmıştı! Nedeni belli oldu

• Almanya: Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, her hanenin kişi başı günde en az 1,5 litre su ve konserve gıda depolaması gerektiğini belirtti. Gerekçe olarak hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintileri gösterildi. • Japonya: Afet Bakanı Goshi Hosono, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın patlama riskine karşı ulusal çapta "en az 3 gün, ideal olarak 1 hafta" hazırlık çağrısı yaptı.