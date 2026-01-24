  • İSTANBUL
Dünya
ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar
Giriş Tarihi:

ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar

ABD hükümeti ham petrol üretimini kısa sürede artırmak amacıyla Chevron, önde gelen petrol üreticileri ve dünyanın en büyük petrol sahası hizmet sağlayıcılarıyla bir plan üzerinde görüşüyor. ABD 'müdahale' planına başladı.

Foto - ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar

ABD, Venezuela'nın petrol üretimini hızla yükseltmek amacıyla Chevron, SLB, Halliburton ve Baker Hughes gibi enerji devleriyle altyapı onarımı ve sondaj sahalarının yenilenmesini içeren stratejik bir planı görüşüyor.

Foto - ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar

Bloomberg kaynaklı habere göre bu hamle, ülkedeki eskimiş enerji altyapısının modernize edilerek küresel petrol arzına hızlı bir katkı sağlanmasını hedefliyor.

Foto - ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar

ABD hükümeti; Venezuela’nın ham petrol üretimini kısa sürede artırmak amacıyla Chevron, önde gelen petrol üreticileri ve dünyanın en büyük petrol sahası hizmet sağlayıcılarıyla bir plan üzerinde görüşüyor. Üst düzey hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre görüşmeler, ülkedeki eskimiş ekipmanların onarılması, yenilenmesi ve eski sondaj sahalarının tekrar işler hale getirilmesini kapsıyor. Bu teknik operasyon için sektörün "üç büyükleri" olarak bilinen şu şirketlerin sahaya sürülmesi tartışılıyor: SLB, Halliburton, Baker Hughes Planın temel amacı, yıllardır bakımsızlık ve yaptırımlar nedeniyle kapasitesinin altında çalışan Venezuela petrol sahalarını modernize ederek küresel pazara daha fazla ham petrol arzı sağlamak. Özellikle Chevron'un bölgedeki mevcut operasyonlarının bu yeni süreçte kaldıraç görevi görmesi bekleniyor.

Foto - ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar

Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bu gelişme, enerji piyasalarında arz güvenliği açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.

