Sağlık
Yeniakit Publisher
Üç bitki: Migren tedavisinde kullanılan doğal reçete! Dikkat etmemiz gerekenler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Üç bitki: Migren tedavisinde kullanılan doğal reçete! Dikkat etmemiz gerekenler!

Bilim dünyasının onayladığı üç şifalı bitki öne çıktı. Migren tedavisinde kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bitkisel takviyelerin ilaçlar kadar etkili bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Yapılan son klinik araştırmalar, kronik migren ağrılarının hafifletilmesinde belirli bitkisel takviyelerin ilaçlar kadar etkili olabileceğini kanıtladı. Nöroloji uzmanları, özellikle üç bitkinin beyindeki damar genişlemesini ve enflamasyonu kontrol altına aldığını belirtti.

Yapılan son klinik araştırmalar, kronik migren ağrılarının hafifletilmesinde belirli bitkisel takviyelerin ilaçlar kadar etkili olabileceğini kanıtladı. Nöroloji uzmanları, özellikle üç bitkinin beyindeki damar genişlemesini ve enflamasyonu kontrol altına aldığını belirtti. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen migren kabusu için bilim insanları doğanın sunduğu çözümleri mercek altına aldı. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçen akademik çalışmalar, doğru dozda kullanılan bitkisel içeriklerin atak sıklığını ve şiddetini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

İşte migrenle mücadelede etkinliği uluslararası uzmanlarca onaylanan üç bitki: 1. Gümüşdüğme (Feverfew)! Antik çağlardan bu yana "orta çağ aspirini" olarak bilinen gümüşdüğme, modern tıbbın en çok üzerinde durduğu bitkilerin başında yer aldı. Uzman Görüşü: Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Stephen Silberstein, bitkinin içindeki "partenolid" bileşiğinin serotonin salınımını inhibe ederek damar daralmasını engellediğini ifade etti. Bilimsel Veri: Yapılan çift kör plasebo çalışmalarında, düzenli gümüşdüğme kullanımının migren ataklarını oranında azalttığı gözlemlendi. 2. Veba Otu (Butterbur)! Özellikle kök kısmında bulunan maddelerle dikkat çeken veba otu, nörojenik enflamasyonu durdurma özelliğiyle öne çıktı.

Uzman Görüşü: Alman nörolog Dr. Richard Lipton, veba otu ekstresinin kalsiyum kanallarını bloke ederek beyindeki spazmları yatıştırdığını dile getirdi. Kritik Not: Uzmanlar, bitkinin mutlaka "PA-free" (pirolizidin alkaloidlerinden arındırılmış) formda tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

3. Zencefil (Ginger)! Sadece bir baharat değil, aynı zamanda güçlü bir anti-enflamatuar olan zencefil, migren ilaçlarıyla kıyaslanan nadir bitkilerden biri oldu. Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 250 mg zencefil tozunun migren ağrısını dindirmede yaygın olarak kullanılan "sumatriptan" etken maddeli ilaçlarla benzer sonuçlar verdiği kaydedildi. Etki Mekanizması: Zencefilin prostaglandın sentezini baskılayarak ağrı iletimini kestiği saptandı. Zencefil kullanırken dikkat etmemiz gerekenler Taze zencefil alırken köklerin sert, pürüzsüz ve küfsüz olmasına dikkat edin. Zencefil ve Zerdeçalı Tüketirken Dikkatli Olun. Kanamanın durdurulamaması riskini artırıyor. Toz zencefil yoğun aromatik kıvamda olduğu için alerjik tepkimelere yol açabilmektedir. Baş ağrısı veya migren atağı geçiriyorsanız, zencefilli gazoz içmeyi deneyin.

