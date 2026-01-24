Üç bitki: Migren tedavisinde kullanılan doğal reçete! Dikkat etmemiz gerekenler!

3. Zencefil (Ginger)! Sadece bir baharat değil, aynı zamanda güçlü bir anti-enflamatuar olan zencefil, migren ilaçlarıyla kıyaslanan nadir bitkilerden biri oldu. Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 250 mg zencefil tozunun migren ağrısını dindirmede yaygın olarak kullanılan "sumatriptan" etken maddeli ilaçlarla benzer sonuçlar verdiği kaydedildi. Etki Mekanizması: Zencefilin prostaglandın sentezini baskılayarak ağrı iletimini kestiği saptandı. Zencefil kullanırken dikkat etmemiz gerekenler Taze zencefil alırken köklerin sert, pürüzsüz ve küfsüz olmasına dikkat edin. Zencefil ve Zerdeçalı Tüketirken Dikkatli Olun. Kanamanın durdurulamaması riskini artırıyor. Toz zencefil yoğun aromatik kıvamda olduğu için alerjik tepkimelere yol açabilmektedir. Baş ağrısı veya migren atağı geçiriyorsanız, zencefilli gazoz içmeyi deneyin.