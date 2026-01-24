Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu
Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka’nın başındaki büyük bir dert nedeniyle TB2 SİHA'lara talip olduğunu açıkladı.
Türk savunma sanayii uluslararası pazardaki etkisini artırmaya devam ediyor. Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka’da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Sri Lanka’nın Türk üretimi insansız hava araçlarıyla yakından ilgilendiğini açıkladı.
Türkiye ile Sri Lanka arasında savunma alanındaki işbirliğinin gündemde olduğunu belirten Turgut, Türk yapımı İHA’ların satışına yönelik teklifin Sri Lankalı yetkililere resmî olarak sunulduğunu ifade etti.
Pathfinder Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Büyükelçi Turgut, savunma tedarikinin iki ülke arasındaki işbirliği başlıklarından biri haline geldiğini söyledi. Sri Lanka ordusunun, özellikle denizlerde gözetim ve kontrol faaliyetlerinde Türk İHA’larından yararlanmayı değerlendirdiği aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre görüşmelerde Sri Lanka’nın deniz güvenliği ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Turgut, Türk İHA’larının deniz trafiğinin izlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda etkin şekilde kullanılabileceğini vurguladı.
Haziran 2025’te Türk Donanmasına ait TCG Büyükada savaş gemisinin Sri Lanka’ya yaptığı ziyaretin de bu temaslara ivme kazandırdığı belirtildi. Ziyaret sırasında deniz yollarının güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele gibi başlıklar masaya yatırılmıştı.
Öte yandan Türk İHA’larına yönelik ilginin yalnızca Sri Lanka ile sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Daha önce İsrail yapımı insansız hava araçlarını envanterden çıkarma kararı alan Kolombiya’nın da Bayraktar TB2 ve TB3 modellerine yöneldiği biliniyor. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri, modernizasyon planı kapsamında Hermes 450 ve Hermes 900 İHA’ların yerine yeni sistemler arayışına girmişti. Bayraktar TB2’nin keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra silahlı operasyon kabiliyeti, tam otonom uçuş özellikleri ve 1 milyon saati aşan uçuş tecrübesi, platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
