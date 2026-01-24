Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Öte yandan Türk İHA’larına yönelik ilginin yalnızca Sri Lanka ile sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Daha önce İsrail yapımı insansız hava araçlarını envanterden çıkarma kararı alan Kolombiya’nın da Bayraktar TB2 ve TB3 modellerine yöneldiği biliniyor. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri, modernizasyon planı kapsamında Hermes 450 ve Hermes 900 İHA’ların yerine yeni sistemler arayışına girmişti. Bayraktar TB2’nin keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra silahlı operasyon kabiliyeti, tam otonom uçuş özellikleri ve 1 milyon saati aşan uçuş tecrübesi, platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.