  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu Diyarbakır'da korku dolu gece Paket turlara talep patladı: Tayland, Çinli turistlere daha fazla bel bağlıyor! Fiyat hassasiyeti... TB2 SİHA'lar illallah ettirdi: 375 İHA ile saldırıya geçtiler Müslüman ülkeden ABD'ye gözdağı: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Bu bitki Alzheimer tedavisinde kullanılabilir! Sadece kokusuyla değil sırlarıyla dikkat çekiyor Tarih verildi: Dört ay içinde orada günlük 100 bin varil petrol fışkıracak
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka’nın başındaki büyük bir dert nedeniyle TB2 SİHA'lara talip olduğunu açıkladı.

1
#1
Foto - Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Türk savunma sanayii uluslararası pazardaki etkisini artırmaya devam ediyor. Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka’da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Sri Lanka’nın Türk üretimi insansız hava araçlarıyla yakından ilgilendiğini açıkladı.

#2
Foto - Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Türkiye ile Sri Lanka arasında savunma alanındaki işbirliğinin gündemde olduğunu belirten Turgut, Türk yapımı İHA’ların satışına yönelik teklifin Sri Lankalı yetkililere resmî olarak sunulduğunu ifade etti.

#3
Foto - Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Pathfinder Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Büyükelçi Turgut, savunma tedarikinin iki ülke arasındaki işbirliği başlıklarından biri haline geldiğini söyledi. Sri Lanka ordusunun, özellikle denizlerde gözetim ve kontrol faaliyetlerinde Türk İHA’larından yararlanmayı değerlendirdiği aktarıldı.

#4
Foto - Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre görüşmelerde Sri Lanka’nın deniz güvenliği ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Turgut, Türk İHA’larının deniz trafiğinin izlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda etkin şekilde kullanılabileceğini vurguladı.

#5
Foto - Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Haziran 2025’te Türk Donanmasına ait TCG Büyükada savaş gemisinin Sri Lanka’ya yaptığı ziyaretin de bu temaslara ivme kazandırdığı belirtildi. Ziyaret sırasında deniz yollarının güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele gibi başlıklar masaya yatırılmıştı.

#6
Foto - Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu

Öte yandan Türk İHA’larına yönelik ilginin yalnızca Sri Lanka ile sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Daha önce İsrail yapımı insansız hava araçlarını envanterden çıkarma kararı alan Kolombiya’nın da Bayraktar TB2 ve TB3 modellerine yöneldiği biliniyor. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri, modernizasyon planı kapsamında Hermes 450 ve Hermes 900 İHA’ların yerine yeni sistemler arayışına girmişti. Bayraktar TB2’nin keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra silahlı operasyon kabiliyeti, tam otonom uçuş özellikleri ve 1 milyon saati aşan uçuş tecrübesi, platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında
Dünya

Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. ..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Medya

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı diziden kovuldu. Kap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23