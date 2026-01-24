  • İSTANBUL
Diyarbakır'da korku dolu gece
AA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da korku dolu gece

Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

#1
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

Müşteriler, kısa sürede tahliye edildi.

#4
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

#5
Foto - Diyarbakır'da korku dolu gece

Kafe kullanılamaz hale geldi.

