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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

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Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyaz eşya devi TOGG'da hisselerini satıyor. İşte detaylar...

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#1
Foto - Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG’a ortak olmaya hazırlandığı bildirildi.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

Reuters’a konuşan üç kaynağa göre zor günler geçiren Vestel Elektronik, TOGG'daki hisselerini satma kararı aldı.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

Görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Söz konusu hisselerin Turkcell ve TVF tarafından satın alınacağı iddia edildi.

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tamamen yerli sermayeyle binek otomobil üretimi çağrısının ardından mevcut ortaklar tarafından yaklaşık sekiz yıl önce kurulan TOGG, halka açık bir şirket değil.

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Foto - Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme: Zor günler geçiren Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor

TOGG, 2025 yılında Türkiye'de 39 bin 20 araç satarken, 2026'nın ilk yedi ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak 25 bin 848 adede çıkardı.

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Yorumlar

yasin

VESTEL uzatmalara oynuyor anlaşıldı!
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