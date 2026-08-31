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Ekonomi
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Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’

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IHA Giriş Tarihi:

Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik zorluklara rağmen 24 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

#1
Foto - Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ait Yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

#2
Foto - Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’

Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik zorluklara rağmen 24 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü belirterek,

#3
Foto - Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’

2026 yılının ikinci çeyreğinde GSYH'nin yüzde 2,3, sanayi sektörünün ise yüzde 2,4 büyüdüğünü bildirdi.

#4
Foto - Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’

Kacır, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini, sanayinin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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