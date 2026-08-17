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Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

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AA Giriş Tarihi:

Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

Yemen'deki Husiler yaptıkları açıklamada "Suudi Arabistan'a ait askeri çıkarma gemisi ve 4 botu hedef aldık" ifadelerini kullandı.

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Foto - Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

Kızıldeniz'de Hudeyde'nin karşısındaki bölgede Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden 4 askeri botun bir dizi balistik füzeyle hedef alındığı ve saldırının "doğrudan ve isabetli" olduğu ileri sürülen açıklamada, füze saldırısı sonucunda askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığı, bazı askeri botların battığı, diğerlerinin de yandığı iddia edildi.

#3
Foto - Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

Açıklamada, Suudi Arabistan'a ait birliklerin ve askeri yığınakların hareketlerinin yakından takip edildiği savunularak, bu unsurların kara veya denizde bulundukları her yerde hedef alınacağı ifade edildi.

#4
Foto - Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamlarından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Kızıldeniz'de Füze Krizi: Suudi Gemisinin Vurulması ve Mekke İttifakı'nın İlk Büyük SınavıKızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait askeri bir çıkarma gemisi ile ona eşlik eden dört askeri botun Husiler tarafından balistik füzelerle vurulması, Orta Doğu'daki askeri gerilimi en üst noktaya tırmandırdı. Küresel enerji ve ticaret yollarının kalbi sayılan Babülmendep Boğazı yakınlarında gerçekleşen bu büyük saldırı, tüm dünyanın gözünü yeniden Yemen açıklarına çevirdi. Yaşanan bu sıcak gelişme, bölgedeki karmaşık vekalet savaşlarını, radikal örgütlerin stratejik amaçlarını ve yeni kurulan bölgesel ittifakların geleceğini derinden etkileyecek bir potansiyele sahiptir.Yemen'de geniş bir bölgeyi kontrol altında tutan Husi hareketinin arkasındaki en büyük askeri, lojistik ve siyasi güç İran'dır. Tahran yönetimi, doğrudan savaşa girmek yerine Husiler gibi yerel unsurları birer vekil güç olarak kullanmaktadır. Husilere sağlanan gelişmiş balistik füzeler, kamikaze insansız hava araçları ve deniz radarları, bu tarz kapsamlı saldırıların yapılmasını mümkün kılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı güçlerin de bu saldırganlıktan doğrudan İran'ı sorumlu tutacağını açıklaması, kışkırtmanın arkasındaki adresi açıkça ortaya koymaktadır. Husilerin bu eylemlerle temel amacı, Suudi Arabistan'a denizden bir abluka uygulayarak askeri lojistiği felç etmek, Kızıldeniz rotasını güvensiz hale getirerek küresel ekonomiyi rehin almak ve İran'ın bölgesel rakiplerine karşı net bir gözdağı vermektir.Bu saldırıyı geçmişteki benzer krizlerden ayıran ve dengeleri tamamen değiştiren unsur ise Ağustos 2026'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'dır. Bu üçlü paktın en dikkat çekici kuralı, üye ülkelerden birine yapılan askeri saldırının üç ülkeye de yapılmış sayılacağını belirten ortak savunma maddesidir. Suudi askeri gemisinin füzelerle hedef alınması, teknik olarak bu ittifakın savunma mekanizmasını tetikleyecek niteliktedir. Anlaşma henüz çok yeni olduğu için üç ülkenin atacağı adımlar büyük bir merak konusudur. İttifak kapsamında Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi sistemleri ile Pakistan'ın askeri gücünün, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki sınır güvenliğini korumak adına lojistik ve istihbarat desteği sağlaması beklenmektedir. Önümüzdeki günler, Mekke İttifakı'nın bu ilk ciddi askeri sınavda nasıl ortak bir refleks göstereceğini ve bölgedeki caydırıcılığını nasıl kanıtlayacağını tüm dünyaya gösterecektir.
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