Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu

Kızıldeniz'de Hudeyde'nin karşısındaki bölgede Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden 4 askeri botun bir dizi balistik füzeyle hedef alındığı ve saldırının "doğrudan ve isabetli" olduğu ileri sürülen açıklamada, füze saldırısı sonucunda askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığı, bazı askeri botların battığı, diğerlerinin de yandığı iddia edildi.