Tansiyon çok yükseldi! Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi vuruldu
Yemen'deki Husiler yaptıkları açıklamada "Suudi Arabistan'a ait askeri çıkarma gemisi ve 4 botu hedef aldık" ifadelerini kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen'deki Husiler yaptıkları açıklamada "Suudi Arabistan'a ait askeri çıkarma gemisi ve 4 botu hedef aldık" ifadelerini kullandı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Kızıldeniz'de Hudeyde'nin karşısındaki bölgede Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden 4 askeri botun bir dizi balistik füzeyle hedef alındığı ve saldırının "doğrudan ve isabetli" olduğu ileri sürülen açıklamada, füze saldırısı sonucunda askeri çıkarma gemisinin tamamen yandığı, bazı askeri botların battığı, diğerlerinin de yandığı iddia edildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'a ait birliklerin ve askeri yığınakların hareketlerinin yakından takip edildiği savunularak, bu unsurların kara veya denizde bulundukları her yerde hedef alınacağı ifade edildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamlarından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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