Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

Yorgos Kukumas, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent’te yaşananları “ülke tarihinin en büyük utançlarından biri” olarak nitelendirirken, faillerin bugüne kadar cezalandırılmadığını belirtti. Kukumas, kaleme aldığı yazıda Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türkün öldürüldüğünü aktardı. Cesetlerin toplu mezarlara gömüldüğünü ve suçların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını belirten Kukumas, Rum toplumunda bu olayların uzun süre görmezden gelindiğini ifade etti.