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Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

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Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

AKEL milletvekili Yorgos Kukumas hem Türkiye hem de KKTC'de gündeme oturacak itiraflarda bulundu. Kukumas, geçmişte yaşananları utanç kaynağı olarak yorumladı.

#1
Foto - Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

Yorgos Kukumas, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent’te yaşananları “ülke tarihinin en büyük utançlarından biri” olarak nitelendirirken, faillerin bugüne kadar cezalandırılmadığını belirtti. Kukumas, kaleme aldığı yazıda Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türkün öldürüldüğünü aktardı. Cesetlerin toplu mezarlara gömüldüğünü ve suçların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını belirten Kukumas, Rum toplumunda bu olayların uzun süre görmezden gelindiğini ifade etti.

#2
Foto - Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

Kukumas ayrıca Rum asker Nikos Genias’ın tanıklığına yer verdi. Genias, EOKA-B mensuplarının Muratağa ve Sandallar’da öldürülen yaşlı ve çocukları kazılan çukurlara gömdüğünü anlattı.

#3
Foto - Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

Kukumas’ın yazısında Taşkent katliamına ilişkin tanıklıklar da yer aldı. 14 Ağustos 1974’te 84 Kıbrıslı Türk erkeğin köyden toplandığı ve iki otobüsle götürüldüğü, otobüslerden birindeki kişilerin Palodia yakınlarında otomatik silahlarla öldürüldüğü belirtildi. Katliamdan sağ kurtulan Suat Hüseyin ise silahlı kişilerin yaklaşık 10 dakika boyunca otobüsteki Kıbrıslı Türklere ateş ettiğini ve daha sonra hayatta kalanları da öldürmeye çalıştığını anlattı.

#4
Foto - Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

Kukumas, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 15 kişinin isimlerinin 2009’da yayımlandığını, ardından soruşturma başlatıldığını ancak sonuç alınamadığını söyledi. Taşkent katliamının faillerinin de bugüne kadar cezalandırılmadığını belirtti.

#5
Foto - Yorgos Kukumas'tan Türkiye gündemine oturacak itiraf: Tarihimizin en büyük utançlarından biri

AKEL’li vekil, Rum gençlerinin bu suçlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve milliyetçi çevrelerin katliamların gündeme getirilmesine karşı çıktığını savundu. Kukumas’a göre geçmişte işlenen suçlarla yüzleşilmesi, iki toplum arasında güvenin yeniden kurulabilmesi açısından önem taşıyor.

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