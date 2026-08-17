Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken Gabar Dağı'na 38 kilometre mesafede flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken Gabar Dağı'na 38 kilometre mesafede flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, TPAO, Şırnak’ın Merkez ilçe sınırları içinde petrol arayacak. Bu amaçla Hisar-2 tespit kuyusu açılacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, Merkez ilçesi Koçbeyli Köyü mevkiinde 1 adet petrol arama sondaj kuyusu açılması planlanıyor. AR/TPO/K/M48-b1, b2 ruhsat numaralı alanda yapılacak petrol arama çalışması için 16 milyon lira yatırım yapılacak.
Açılacak olan Hisar-2 tespit kuyusu ile bölgede, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.
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