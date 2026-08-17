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Ekonomi
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Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km

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Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken Gabar Dağı'na 38 kilometre mesafede flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, TPAO, Şırnak’ın Merkez ilçe sınırları içinde petrol arayacak. Bu amaçla Hisar-2 tespit kuyusu açılacak.  

#2
Foto - Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, Merkez ilçesi Koçbeyli Köyü mevkiinde 1 adet petrol arama sondaj kuyusu açılması planlanıyor. AR/TPO/K/M48-b1, b2 ruhsat numaralı alanda yapılacak petrol arama çalışması için 16 milyon lira yatırım yapılacak.

#3
Foto - Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km

Açılacak olan Hisar-2 tespit kuyusu ile bölgede, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

#4
Foto - Petrol fışkıran Gabar’ın ardından gözler buraya çevrildi: Mesafe sadece 38 km

Faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.

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