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Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: "Bu bir devlet operasyonu"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: “Bu bir devlet operasyonu”

Kuriş operasyonu derinleştikçe kritik bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

1
#1
Foto - Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: "Bu bir devlet operasyonu"

Operasyona ilişkin öğrendiği bazı detayları paylaşan Gazeteci Şamil Tayyar, “Kuriş operasyonu MGK’nın son toplantısında ele alınmış. Sıradan adli bir dosya değil, bu bir devlet operasyonu” dedi.

#2
Foto - Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: "Bu bir devlet operasyonu"

Operasyona ilişkin son derece kritik bilgileri sosyal medya hesabından aktaran AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, “Kuriş Operasyonu, Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında ele alınmış, düğmeye basılması için Alihan Kuriş’in yurda dönmesi beklenmiş. Başka bir ifadeyle, sıradan bir adli dosya değil, bu bir devlet operasyonu” diye yazdı.

#3
Foto - Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: "Bu bir devlet operasyonu"

“Kuriş’in kurmakla suçlandığı ‘suç örgütü’ hakkında çok kapsamlı bir dosya var’ diyen Şamil Tayyar şu kritik detayları ifade etti:

#4
Foto - Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: "Bu bir devlet operasyonu"

“FETÖ ve gizli servislerle girdiği tehlikeli ilişkilere dair çok önemli bulgular söz konusu. ‘Glopper’ isimli gizli haberleşme sistemi de MGK’da değerlendirilmiş. Hindistan menşeli bu haberleşme ağına özel izinle ve üç aşamalı doğrulama koduyla giriliyormuş. Bu sistemi kullanan yaklaşık 3 bin kişilik bir liste var. Sistem deşifre ediliyor. Konunun ‘milli güvenlik sorunu’ olarak ele alınması, örgüt tehdidinin boyutunu gösteriyor. Yakında gündemi sarsacak çok önemli bilgilere ulaşılması an meselesi. Takipteyiz”

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