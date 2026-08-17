Kuriş operasyonunda Hindistan detayı! Tayyar: “Bu bir devlet operasyonu”

“FETÖ ve gizli servislerle girdiği tehlikeli ilişkilere dair çok önemli bulgular söz konusu. ‘Glopper’ isimli gizli haberleşme sistemi de MGK’da değerlendirilmiş. Hindistan menşeli bu haberleşme ağına özel izinle ve üç aşamalı doğrulama koduyla giriliyormuş. Bu sistemi kullanan yaklaşık 3 bin kişilik bir liste var. Sistem deşifre ediliyor. Konunun ‘milli güvenlik sorunu’ olarak ele alınması, örgüt tehdidinin boyutunu gösteriyor. Yakında gündemi sarsacak çok önemli bilgilere ulaşılması an meselesi. Takipteyiz”