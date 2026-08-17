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Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Asya kıtasında Pakistan başta olmak üzere birçok ülkenin envanterinde yer alan Bayraktar TB2 SİHA'lardan rahatsız olan bölge ülkesinden flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Savunmasnaaysit'te yer alan habere göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerinin kullanımı için 2 adet MQ-9B SeaGuardian İHA’nın 30 aylığına kiralanması amacıyla General Atomics ile yaklaşık 203 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Gelişmiş sensör ve görev yükleriyle donatılan MQ-9B’ler, Hint Okyanusu Bölgesi’nde uzun süreli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde kullanılacak.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Hindistan Savunma Bakanlığı’na göre İHA’lar, Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki faaliyetleri kesintisiz takip etmesine ve gelişmelere karşılık verme kabiliyetinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Yeni sözleşme, Hindistan Deniz Kuvvetleri’nin General Atomics üretimi SeaGuardian platformlarına yönelik ilk kiralaması değil. Hindistan, 2020 yılında 2 adet MQ-9A SeaGuardian’ı General Atomics’ten bir yıllığına kiralamış, söz konusu kiralama süresi daha sonra uzatılmıştı.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Hindistan, mevcut kiralamanın ardından Aralık 2025’te Hint Okyanusu Bölgesi’ndeki uzun menzilli deniz gözetleme kabiliyetini artırmak amacıyla 2 adet ilave SeaGuardian’ın kiralanmasına da onay vermişti. O dönemde anlaşmanın değerinin yaklaşık 190 milyon dolar olması öngörülüyordu.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Hindistan’ın MQ-9B hamlesi, yalnızca kiralama modeliyle sınırlı değil. Yeni Delhi, insansız hava araçları filosunu genişletmek amacıyla kapsamlı bir tedarik programını da hayata geçiriyor. Hindistan yönetimi, 2024’te ABD ile 31 adet silahlı MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Böylece ülke, uzun süre havada kalabilen ve geniş bir operasyon alanını gözetleyebilen İHA kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9 Reaper’ın deniz görevlerine yönelik versiyonu olan MQ-9B SeaGuardian, özellikle uzun süreli deniz gözetleme ve keşif operasyonları için öne çıkıyor. Platform, 40 saati aşan havada kalış süresi sayesinde geniş bölgelerde kesintisiz görev yapabiliyor. Gücünü Honeywell TPE331-10 turboprop motordan alan SeaGuardian, yüksek irtifada uzun süreli operasyon gerçekleştirebiliyor ve yaklaşık 40 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu özellikleri, platformu Hindistan’ın deniz güvenliği ve geniş alan gözetleme ihtiyaçları açısından önemli bir unsur haline getiriyor.

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