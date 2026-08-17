Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı 203 milyon dolara anlaştılar: 30 aylığına kiralayacaklar

Hindistan’ın MQ-9B hamlesi, yalnızca kiralama modeliyle sınırlı değil. Yeni Delhi, insansız hava araçları filosunu genişletmek amacıyla kapsamlı bir tedarik programını da hayata geçiriyor. Hindistan yönetimi, 2024’te ABD ile 31 adet silahlı MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Böylece ülke, uzun süre havada kalabilen ve geniş bir operasyon alanını gözetleyebilen İHA kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. General Atomics tarafından geliştirilen MQ-9 Reaper’ın deniz görevlerine yönelik versiyonu olan MQ-9B SeaGuardian, özellikle uzun süreli deniz gözetleme ve keşif operasyonları için öne çıkıyor. Platform, 40 saati aşan havada kalış süresi sayesinde geniş bölgelerde kesintisiz görev yapabiliyor. Gücünü Honeywell TPE331-10 turboprop motordan alan SeaGuardian, yüksek irtifada uzun süreli operasyon gerçekleştirebiliyor ve yaklaşık 40 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor. Bu özellikleri, platformu Hindistan’ın deniz güvenliği ve geniş alan gözetleme ihtiyaçları açısından önemli bir unsur haline getiriyor.