Bakan Göktaş: Güçlü aile, bizim geleceğimizdir Terör karşısında en büyük gücümüz aile
Bakan Göktaş: "Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Terörün karşısında ise en büyük gücümüz ailemizdir. Çünkü aile, bizim geleceğimiz. Aile bizim en güçlü yapımız" dedi. Göktaş, terörsüz Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliği olduğunu belirterek, "Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı" açıklaması yaptı.