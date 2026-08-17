Bakan Göktaş: Güçlü aile, bizim geleceğimizdir Terör karşısında en büyük gücümüz aile

Diyarbakır’dan Aile ve Gençlik Fonuna 9 bin 154 başvuru aldıklarını aktaran Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye genelinde 300 bine yakın başvurumuz var. 7 bin 560 Diyarbakırlı gencimiz de bu krediden faydalanarak bugüne kadar evlendi. Bu kapsamda 672 milyon lira Diyarbakır'a kaynak aktardık. Ayrıca bu çiftlerimizden biliyorsunuz dört yıllık bir kredi, iki yıl geri ödemesiz, dört yıllık sıfır faizli bir krediden bahsediyoruz. Bu krediden istifade eden gençlerimiz çocuk sahibi olursa kredilerini 12 ay erteliyoruz. Bu kapsamda da Diyarbakır'da bin 50 çiftimizden bin 62 çocuğumuz da dünyaya geldi ve bizlere mutluluk veriyor. Yine doğum yardımıyla Diyarbakır'da 43 bin 151 annemize düzenli ödeme de gerçekleştiriyoruz."