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Tamı tamına 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını havalara uçuran keşif! Tüm dünyaya "Bulduuukk" diye ilan ettiler

2023-12-27 10:12:01
Tamı tamına 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını havalara uçuran keşif! Tüm dünyaya “Bulduuukk” diye ilan ettiler

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif... Çin'in Hubei eyaletinde yapılan bir arkeolojik kazı sırasında, Qin saltanatından öncesine ait olduğu düşünülen, bambu üzerine yazılmış 2 bin 300 yıldan daha eski olduğu düşünülen antik çarpım tabloları bulundu. Antik notlar arasında tıp, hayvancılık ve ünlü Çinli filozof Konfüçyüs’ün öğretilerinin de olduğu görüldü. Keşfi bir basın toplantısında açıklayan Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, muhtemelen 2 bin 300 yıldan daha önce yazılmış eski bambu parçalarının, çatışan yedi devlet arasındaki şiddetli çatışmayla karakterize edilen Savaşan Devletler dönemine kadar uzanan bir mezarda bulunduğunu açıkladı. Bambu şeritler, kağıdın yaygınlaşmasından önceki dönemde kullanılan bir yazı malzemesiydi. Qinjiazui bölgesinde, tipik olarak sadece bir veya iki santimetre genişliğinde ve birkaç santimetre uzunluğunda olan bu şeritlerden çok sayıda bulundu.

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Foto - Tamı tamına 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını havalara uçuran keşif! Tüm dünyaya "Bulduuukk" diye ilan ettiler

Cumhuriyet'in haberine göre, araştırmacılar şeritlerden birinde çarpım formüllerinin yanı sıra Jiujiushu olarak bilinen cebirsel tablonun bilinen en eski örneğini de buldu. Antik notlar arasında tıp, hayvancılık ve ünlü Çinli filozof Konfüçyüs’ün öğretilerinin de olduğu görüldü. Keşif, Çin'in eski matematik ve eğitim gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bambu şeritleri, çarpım tablolarının ve Jiujiushu tablosunun o dönemde zaten yaygın olarak kullanıldığını gösteriyor. Bu, Çin'in matematikte erken bir lider olduğunu ve bu alanda önemli bir gelişim kaydettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre keşif, Çin'in matematik ve eğitim gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni fırsatlar sunabilir.

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Foto - Tamı tamına 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını havalara uçuran keşif! Tüm dünyaya "Bulduuukk" diye ilan ettiler

Jingzhou Müzesi'nden Yang Kaiyong'un söylediğine göre, M1093 olarak bilinen gömü alanı Kral Chu Xuan veya Kral Chu Wei'nin MÖ 369'dan 329'a kadar olan saltanatına kadar uzanıyor. M1093, şimdiye kadar tespit edilen mezarlar arasında en fazla sayıda şeridi içeren alan olarak öne çıkıyor. Yang, Qinjiazui’de bulunan yazı kalıntıları hakkında “toplamda 3 bin 910 bambu parçasının ortaya çıkarıldı. 1 bin 200 ila 1 bin 500 bambu parçasının toplam yaklaşık 30 bin kelime halinde birleştirilebilmesi bekleniyor.” Yazılarda, eski Çin eğitiminin temelini oluşturan birçok farklı konu var. Bunlar arasında matematik, okçuluk, binicilik, kaligrafi, müzik, ritüel uygulamalar var.

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