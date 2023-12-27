Tamı tamına 2 bin 300 yıllık! Bilim insanlarını havalara uçuran keşif! Tüm dünyaya “Bulduuukk” diye ilan ettiler

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif... Çin'in Hubei eyaletinde yapılan bir arkeolojik kazı sırasında, Qin saltanatından öncesine ait olduğu düşünülen, bambu üzerine yazılmış 2 bin 300 yıldan daha eski olduğu düşünülen antik çarpım tabloları bulundu. Antik notlar arasında tıp, hayvancılık ve ünlü Çinli filozof Konfüçyüs’ün öğretilerinin de olduğu görüldü. Keşfi bir basın toplantısında açıklayan Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, muhtemelen 2 bin 300 yıldan daha önce yazılmış eski bambu parçalarının, çatışan yedi devlet arasındaki şiddetli çatışmayla karakterize edilen Savaşan Devletler dönemine kadar uzanan bir mezarda bulunduğunu açıkladı. Bambu şeritler, kağıdın yaygınlaşmasından önceki dönemde kullanılan bir yazı malzemesiydi. Qinjiazui bölgesinde, tipik olarak sadece bir veya iki santimetre genişliğinde ve birkaç santimetre uzunluğunda olan bu şeritlerden çok sayıda bulundu.