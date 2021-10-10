Tamamen yerli ve milli! Drone avcısı "Fedai" ilk kez görüntülendi

"Küçücük İHA'ların günümüzde dev etkileri olabiliyor. Bunları düşürmek için birçok yöntem geliştirildi ama en etkilisi bunları havada vuran İHA atmak. Bu konuda dünyada birçok çalışma başladı Uzakdoğu'dan ABD ve Avrupa'ya kadar. Bu çalışmaları inceledik. Bu çalışmaların en önemli tarafı bu ürünleri satın alamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz, ihracat iznine bağlı, tasarımda alınan patentler nedeniyle çok büyük teknoloji transfer bedelleri gündeme geliyor. Daha da ötesi bu bedelleri ödeseniz bile kısıtlamalar, ambargolar söz konusu oluyor. Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi milli çözümümüzü ürettik. Bunu dünyada var olan 5 ya da 6 çözüm arasında en iyi çözüm olarak görüyoruz. Fedai'nin kanat ve izleyici takip mekanizması yapısı diğer tüm ürünlerden farklı ve bizde bunları patente döküp 2 patent başvurusu yaptık, o şekilde yola çıktık."