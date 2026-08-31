Yunanistan'ı sarsan anlar: Dünyaya rezil olduk
Yunan Silahlı Kuvvetleri, Akropolis’te bayrak indirme töreni düzenledi Bayrak töreni sırasında ortaya çıkan anlar tartışma konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan Silahlı Kuvvetleri, Akropolis’te bayrak indirme töreni düzenledi Bayrak töreni sırasında ortaya çıkan anlar tartışma konusu oldu.
Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin gözbebeği olan Akropolis’teki tarihi bayrak indirme töreninde askerlerin sergilediği koordinasyonsuz ve disiplinsiz tavırlar, sosyal medyada alay konusu oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin kaydettiği görüntüler sonrası Yunanistan Savunma Bakanlığı alarm verdi, sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın simgesi ve tarihi sembolü olan Kutsal Kayalık (Akropol Tapınağı) üzerinde 26 Ağustos akşamı gerçekleşen rutin bayrak indirme töreni, ülke genelinde büyük bir infiale ve utanca yol açtı. Ziyaretçiler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olarak dünya çapında milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Sosyal medyayı sallayan kısa video kesitlerinde; kamuflaj üniformalı, bereli ve silahlı askerlerin oluşturduğu birliğin belirli bir askeri nizama uymadığı açıkça görülüyor. Birbirinden farklı adım frekansları, düzensiz takip mesafeleri ve genel bir gevşeklik sergileyen askerlerin bu hali, resmi bir törenden ziyade rastgele bir yürüyüşü andırdı.
Görüntülerin tören alanına intikal sırasında mı yoksa resmi tören anında mı çekildiği henüz netleşmemiş olsa da, tarihi bir mekanda turistlerin gözü önünde sergilenen bu lakayt tavır Yunan kamuoyunda “Dünyaya rezil olduk” tepkilerine neden oldu.
Görüntülerin yayılması ve yükselen tepkiler üzerine Yunanistan Ulusal Savunma Bakanlığı kaynakları duruma hemen el koydu. Bakanlık yetkilileri yaptıkları açıklamada olayın farkında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ortaya çıkan bu tablo, bayrağımıza gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmadığı gibi Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin şerefine de gölge düşürmektedir. Konu basit bir aksaklık olarak görülmemekte, sorumlular hakkında gerekli disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır.”
Askeri kaynaklar ise Akropolis gibi tarihi ve milli sembolizmi son derece yüksek bir mekanda gerçekleşen bayrak törenlerinin sadece turistlerin izlediği bir gösteri olmadığını, vatan uğruna can verenlere sunulan bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu vurguladı. Yetkililer, bölgede görev yapan askeri birliklerin pürüzsüz bir disiplin, ciddiyet ve askeri hassasiyet içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan bu olay sonrası Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin benzer törenlerdeki denetimleri artıracağı ve tören kıtalarının eğitim süreçlerini yeniden gözden geçireceği öğrenildi. BİRLİK GAZETESİ
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