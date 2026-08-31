Yunanistan'ı sarsan anlar: Dünyaya rezil olduk

Askeri kaynaklar ise Akropolis gibi tarihi ve milli sembolizmi son derece yüksek bir mekanda gerçekleşen bayrak törenlerinin sadece turistlerin izlediği bir gösteri olmadığını, vatan uğruna can verenlere sunulan bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu vurguladı. Yetkililer, bölgede görev yapan askeri birliklerin pürüzsüz bir disiplin, ciddiyet ve askeri hassasiyet içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan bu olay sonrası Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin benzer törenlerdeki denetimleri artıracağı ve tören kıtalarının eğitim süreçlerini yeniden gözden geçireceği öğrenildi. BİRLİK GAZETESİ