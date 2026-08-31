Denizlerde 'Vira Bismillah' heyecanı! İzmir'de av sezonu dualarla açıldı!

‘PAROLAMIZ KORUMA VE KULLANMA DENGESİDİR’ “Yüzde 85'i üretim planlamasına dahil bir üretimden bahsediyoruz” diyen Bakan Yumaklı, “Bu yıl sahalardan palamut bolluğuyla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Hatırlarsınız palamut ve torik avcılığını küçük ölçekli balıkçılarımız için 15 gün geriye çekmiştik. Bu sene bereketini de yaşayacaklar inşallah. Bugün de Ege'de, Karadeniz'de ve Marmara'da orta ve büyük gemilerimiz için inşallah sezonu başlatmış olacağız. Parolamız koruma ve kullanma dengesidir. Bu anlayışta, sadece belli dönemlerde avlanma yasağı koyarak sektörü yönetmiyoruz. Su ürünleri sektörümüze modern şartlarda destekler vererek onların üretim yapmalarını sağlıyoruz. Son 24 yılda bu sektöre verilen destek miktarı tutarı yaklaşık 70 milyar lira. 61 bin balıkçımıza 70 milyar liralık faiz indirimli finansmanı da sağlamış durumdayız. Özellikle sektöre yatırım yapan balıkçılarımızın bazı yatırımlarında finansman ihtiyaçları doğdu ve bizler de işletme limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkararak onlara destek olduk. İnşallah bu destek artarak devam edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda su ürünleri sektörünün son derece önemli olduğunu, bu potansiyeli bütün dünyaya yansıtacak hem bilgisi hem tecrübesi hem de kadim bilgisi olan bir sektörü hep birlikte olması gerektiği yere ulaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.