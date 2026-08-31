Denizlerde 'Vira Bismillah' heyecanı! İzmir'de av sezonu dualarla açıldı!
2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen görkemli törenle açıldı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mavi vatana yelken açacak balıkçılara seslenerek, "Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör ve daha verimli denizler hedefiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Vira Bismillah rastgele!" sözleriyle yeni sezonun startını verdi. Tören heyecanına İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir Milletvekilleri de ortak oldu.