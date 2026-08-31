AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan güzel haberi duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk

"1 MİLYAR DOLARI AŞTI" - Su ürünleri sektörünün ulaştığı ihracat rakamlarına değinen İnan, "Daha 2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir Su Ürünleri Hali 50 bin tonluk işlem hacmi ile Türkiye'nin birincisi olduysa, işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin, ağ çeken o nasırlı ellerinizin büyük eseri. Bu yolda yürürken sahili yakından tanıyan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın destekleri de bizler için son derece kıymetli oldu." dedi. İnan, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü konusunda da devletin yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Olur ya denizde kısmetinizi ararken, tarlada iz yaparken karşınıza bir engel duvarı çıkar, bir evrak, bir kural işinizi yokuşa sürmeye kalkar, hiç dert etmeyin, canınızı sıkmayın. O nedenle bu duvarları, engelleri yıkmak, aşmak, sizin yolunuzu açmak bizim esas görevimiz ve tavsiyemiz şu, siz yeter ki ağ atın, siz yeter ki tohum serpin, siz yeter ki üretin." ifadelerini kullandı. Balıkçılardan ve çiftçilerden üretmeye devam etmelerini isteyen İnan, yeni balıkçılık sezonunun Ege, İzmir ve Türkiye'ye bereket getirmesini diledi.