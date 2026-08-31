Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Denetim süreçlerinin ve gemi belgelerinin de soruşturma kapsamında olduğunu belirten Arıklı, Filo Jet'in denize elverişlilik belgesi, klas kayıtları, Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni ve kaptan ehliyetinin tam olduğunu açıkladı. Geminin yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktığını aktaran Bakan, araçta tüm yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu bildirdi. İhmali görülen hiçbir kamu görevlisi veya özel şirket çalışanının gözetilmeyeceğini vurgulayan Arıklı, "Hiç kimse makamına veya konumuna bakılmaksızın soruşturmanın dışında tutulmayacak" ifadelerini kullandı.