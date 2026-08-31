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Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

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Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan Filo Jet feribotuyla ilgili konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Gerekirse istifa ederim. Kara kutu bulunduktan sonra siyasi sorumluluğu neyse ben dahil herkes üstlenir" dedi.

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Foto - Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada Girne açıklarında alabora olan "Filo Jet" isimli feribotta 20 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Kazaya ilişkin tüm ihtimallerin masada olduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Gerekirse istifa ederim, kamu görevi hesap verme makamıdır" diyerek adli ve idari soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü duyurdu.

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Foto - Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'de meydana gelen feribot faciasıyla ilgili Türkiye'den bir teknik heyetin geleceğini söyledi. Gemiyle ilgili tarafsız bir komisyon kurulacağını da kaydeden Arıklı, ''Akdeniz Tersanesi gemi ile ilgili bir çalışma yapacak'' dedi.

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Foto - Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Geminin kısa süre içinde ciddi şekilde su alarak battığını belirten Bakan Arıklı, kesin nedenin teknik incelemelerin ardından netleşeceğini söyledi. İncelemelerin kapsamına ilişkin bilgi veren Arıklı; teknik arıza, yapısal kusur, stabilite ve balast problemleri, insan hatası, olumsuz deniz koşulları ve başka bir cisimle temas ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Soruşturmada gemiye ait AIS, GPS, radar kayıtları, VHF telsiz görüşmeleri ve makine alarm verilerinin mercek altına alındığını vurgulayan Arıklı, gerek görülmesi halinde Türkiye'den ve uluslararası kuruluşlardan bağımsız uzmanların sürece dahil edilebileceğini kaydetti.

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Foto - Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Denetim süreçlerinin ve gemi belgelerinin de soruşturma kapsamında olduğunu belirten Arıklı, Filo Jet'in denize elverişlilik belgesi, klas kayıtları, Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni ve kaptan ehliyetinin tam olduğunu açıkladı. Geminin yüzde 60 kapasiteyle sefere çıktığını aktaran Bakan, araçta tüm yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu bildirdi. İhmali görülen hiçbir kamu görevlisi veya özel şirket çalışanının gözetilmeyeceğini vurgulayan Arıklı, "Hiç kimse makamına veya konumuna bakılmaksızın soruşturmanın dışında tutulmayacak" ifadelerini kullandı.

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Foto - Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Geminin 500 metreyi aşan bir derinlikte yer aldığını ve bu durumun teknik incelemeyi zorlaştırdığını belirten Arıklı, sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı araçlarının (ROV) kullanılacağını açıkladı. İncelemelerde sadece batış nedeni değil; su alma anında alarmların çalışıp çalışmadığı, yolcuların bilgilendirilmesi ve tahliye prosedürlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı da araştırılacak.

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Foto - Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Siyasi sorumluluk tartışmalarına yanıt veren ve BRT ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Erhan Arıklı, sürecin manipüle edilmemesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Kamu görevi makamı koruma makamı değildir; hesap verme makamıdır. Gerekirse istifa ederim ama olayın ilk anından itibaren birilerini dövmeye çalışmak etik anlayıştan uzak. Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dahil herkes üstlenir."

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