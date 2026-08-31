Belgeleri paylaşarak duyurdu: Türkiye'den ekip gelecek, gerekirse istifa ederim

Geminin kısa süre içinde ciddi şekilde su alarak battığını belirten Bakan Arıklı, kesin nedenin teknik incelemelerin ardından netleşeceğini söyledi. İncelemelerin kapsamına ilişkin bilgi veren Arıklı; teknik arıza, yapısal kusur, stabilite ve balast problemleri, insan hatası, olumsuz deniz koşulları ve başka bir cisimle temas ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Soruşturmada gemiye ait AIS, GPS, radar kayıtları, VHF telsiz görüşmeleri ve makine alarm verilerinin mercek altına alındığını vurgulayan Arıklı, gerek görülmesi halinde Türkiye'den ve uluslararası kuruluşlardan bağımsız uzmanların sürece dahil edilebileceğini kaydetti.