Tamamen yerli! 5 milyon dolar ülkede kaldı

HTR Genel Müdürü İzzet Şirin, AA muhabirine, x-ray tarama sistemlerinin yaklaşık 4 yıldır gündemlerinde yer alan bir ürün ailesi olduğunu söyledi. Yerli üretim olmadığı için bu ürünlerin yurt dışından tedarik edildiğine ve yüksek miktarda kaynağın yurt dışına gittiğine dikkati çeken Şirin, şöyle konuştu: "Bir proje kapsamında yüklü miktarda ihtiyaç gündeme geldi. Biz de bu kaynağın yurt dışına gitmeden yurt içinde üretilmesi, daha sonra da bunun ürün ailesi şekline dönüştürülmesine ilişkin strateji geliştirdik. Bu kapsamda 200'ün üzerinde cihaz üretildi, teslimatları yapıldı, sahada başarılı şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Ayrıca bu ürünü, ürün ailesine dönüştürmek istediğimiz için şu anda mevcuttaki versiyona ilave yetenekler ve farklı tarama sistemlerinin de dahil olduğu çözümleri savunma sanayimizin önemli bir şirketiyle iş birliği kapsamında geliştirmeye devam ediyoruz. Yakında bunlar da kullanıma girecek. Bu sayede aslında yurt içinde 5 milyon doların üzerinde bir kaynak kalmış, yerli istihdam yaratılmış oldu. Ayrıca bilgi birikimi sayesinde türev ürünler de çıkarmak mümkün hale geldi. HAVELSAN Teknoloji Radar olarak yerlileştirme ve millileştirme kapsamında yaptığımız önemli bir proje. Buradaki ürün ailesini çeşitlendirmeye çalışıyoruz."