2023-11-10 11:34:38 Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…
Mustafa Kemal'in vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.