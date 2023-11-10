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Siyaset
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Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

2023-11-10 11:34:38
Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

Mustafa Kemal'in vefatının 85’inci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyasi Parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saat 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile beraber tören son buldu.

#1
Foto - Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sırasıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 1 No'lu ve 2 No'lu Baro Başkanlıklarının çelenkleri sunuldu.

#2
Foto - Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

Daha sonra siyasi partilerin çelenklerinin sunumuna geldi. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Zafer Partisi’nin İstanbul İl Başkanlıklarına ait çelenkler sunulurken, CHP İstanbul İl Başkanlığına ait çelenk alanda olmadığı için sunulamadı. Törende CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise çelenk olmadan selamlamada bulunduğu o anlar ise kameraya yansıdı.

#3
Foto - Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

Törende daha sonra sivil toplum kuruluşlarına ait çelenkler sunuldu. Törenin sonunda ise CHP İstanbul İl Başkanlığı çelengi partililer tarafından alana getirilerek Taksim Anıtı önüne bırakıldı.

#4
Foto - Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

Öte yandan, Taksim Anıtı önünde düzenlenen törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun etrafa baktığı ve el hareketleriyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i uyardığı görülüyor.

#5
Foto - Tam komedi! CHP 10 Kasım törenine çelenk getirmeyi unutunca…

Son olarak ise CHP çelenginin tören sonrasında anıta getirildiği görüldü. Daha sonra çelenk önünde bir fotoğraf çektirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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