Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Körfez Savaşı krizini fırsata çevirerek, Türkiye'ye giden 1 milyon Alman turistin yaklaşık 400 binini taşıyan dev bir tur operatörü haline geldi. Şirketini İngiliz turizm devi First Choice'a satan Tarhan, asıl servetini ise tamamen farklı bir alanda, toprakta buldu. Turizmden elde ettiği sermayeyle Türkiye'de virüssüz üzüm fidesi üretimine giren Tarhan, toprağı zenginleştirmek için Almanya'dan organik madde (humus) ithal etmeye başladı. Bu süreçte Alman Ekonomi Bakanlığı ile yolları kesişen başarılı girişimci, devletin kömür işletmelerine ait ve özelleştirme kapsamında olan bir gübre fabrikasını sembolik bir rakamla, sadece 1 Alman Markı karşılığında devraldı.