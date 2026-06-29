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Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

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Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Şanlıurfa'da su satarak başladığı ticaret hayatını Almanya'da teknolojik tarım devine dönüştüren Müfit Tarhan, 76 ülkeye teknoloji ihraç eden bir imparatorluk kurdu. İki kez iflas etmesine rağmen pes etmeyen Tarhan, devletten sembolik bir bedelle aldığı fabrikayı bugün 100 milyon euro piyasa değerine taşıyarak girişimcilik dünyasına ilham veriyor. Nano teknolojik humus bazlı ürünlerle çorak toprakları verimli hale getiren Tarhan, başarısının sırrını "merak etme duygusu" olarak açıklıyor.

#1
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Şanlıurfa Suruç doğumlu Kimya Mühendisi Müfit Tarhan, çocukluk yıllarında pazarda su satarak başladığı iş hayatında, bugün Almanya'nın en büyük teknolojik tarım firmalarından birinin sahibi konumunda.

#2
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Sıfırdan kurduğu turizm acentesini bir dünya devine sattıktan sonra, sembolik bir bedelle, sadece 1 Mark'a aldığı fabrikayı 100 milyon euro piyasa değerine ulaştıran Tarhan’ın hikayesi, girişimcilik dersi niteliğinde. Turhan'ın hayat belgeseli Storybox YouTube hesabından paylaşıldı.

#3
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Eğitim hayatına devam edebilmek için Ankara'da bir dershanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve kurs ücretini bu şekilde karşılayan Tarhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nü dereceyle bitirdi. Mühendislik kariyerine Almanya'da devam eden Tarhan, nükleer santrallerde çalıştıktan sonra sürpriz bir kararla turizm sektörüne adım attı.

#4
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Körfez Savaşı krizini fırsata çevirerek, Türkiye'ye giden 1 milyon Alman turistin yaklaşık 400 binini taşıyan dev bir tur operatörü haline geldi. Şirketini İngiliz turizm devi First Choice'a satan Tarhan, asıl servetini ise tamamen farklı bir alanda, toprakta buldu. Turizmden elde ettiği sermayeyle Türkiye'de virüssüz üzüm fidesi üretimine giren Tarhan, toprağı zenginleştirmek için Almanya'dan organik madde (humus) ithal etmeye başladı. Bu süreçte Alman Ekonomi Bakanlığı ile yolları kesişen başarılı girişimci, devletin kömür işletmelerine ait ve özelleştirme kapsamında olan bir gübre fabrikasını sembolik bir rakamla, sadece 1 Alman Markı karşılığında devraldı.

#5
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Bugün Humintech adıyla faaliyet gösteren ve kendi sektöründe teknoloji lideri konumuna gelen fabrika, 200 yıllık Alman disiplinini Türk girişimciliği ile harmanladı.

#6
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Tarhan'ın "ölü toprağa hayat veren" humus bazlı toprak düzenleyicileri ve bakteri bazlı ürünleri, bugün Yemen'den Kosta Rika'ya kadar tam 76 ülkeye ihraç ediliyor. Çorak ve kumlu arazilerde bile yüzde 30-40 oranında verim artışı sağlayan bu nano teknolojik ürünler, dünyada tarımsal krizlerin yaşandığı pek çok bölgede kritik bir rol üstleniyor.

#7
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

Zamanında 1 marka aldığı şirketin bugün 100 milyon euro piyasa değerine ulaştığını belirten 72 yaşındaki Tarhan, " İki kez battım ama üzülmedim çünkü biliyordum çıkacağımı. 200 yıl da yaşasam yine çalışırım, merak etme duygusu başarıyı getiriyor" diyerek genç girişimcilere ilham vermeye devam ediyor.

#8
Foto - Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu

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