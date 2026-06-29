Tam 76 ülke bu Türk’ün peşinde: İki defa iflas ettikten sonra serveti buldu
Şanlıurfa'da su satarak başladığı ticaret hayatını Almanya'da teknolojik tarım devine dönüştüren Müfit Tarhan, 76 ülkeye teknoloji ihraç eden bir imparatorluk kurdu. İki kez iflas etmesine rağmen pes etmeyen Tarhan, devletten sembolik bir bedelle aldığı fabrikayı bugün 100 milyon euro piyasa değerine taşıyarak girişimcilik dünyasına ilham veriyor. Nano teknolojik humus bazlı ürünlerle çorak toprakları verimli hale getiren Tarhan, başarısının sırrını "merak etme duygusu" olarak açıklıyor.