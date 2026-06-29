Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: “Ağzını burnunu ben kırardım”

“Hayatımda ilk defa Mahmut Uslu Bey ile ve Barış ile orada ellerini bile sıkamadım geç geldiğim için, tebrik edemedim. Benim taraftakileri sıkabildim, karşı tarafı sıkamadım. Hatırlamıyorum ne oldu, konuşmalar sırasında bir şey oldu. Mahmut Ağabey oradan 'Bırak, sen mimlisin, mimlenmişsin' dedi. Ben şaşırdım. Belirli süre sonra konu açıldı, ben tepkili bir şekilde TFF ve MHK üzerinde konuşurken, en ters ve en sert konuşan insan oldum. Kimse bunu söylemiyor. Herkes Barış Bey ile tartışmamı söylüyor, saçma sapan bir şey. En can alıcı nokta, 'Kardeşim bizim oylarımız fazla, 8'er oyumuz var, etki ettiğimiz kulüpler var, biz bizi yönetecek kurumu seçiyoruz, bu kurum bizimle iş birliği içinde olacağına farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz de karşı gibi oluyoruz. Milyar dolarlık bir sektör. Herkes borç içinde, herkes can çekişiyor.