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Spor
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Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

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Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: “Ağzını burnunu ben kırardım”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk ile Kulüpler Birliği toplantısında yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. Yıldırım, Göktürk’ün kendisine yönelik 'Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım' dediği iddiasına ilişkin ise çarpıcı sözler saft etti.

#1
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Lider Haber TV’ye konuk oldu. Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk ve Mahmut Uslu ile arasında geçen konuşmalara açıklık getirirken çarpıcı sözler sarf etti. Karadeniz ekibinin başkanı Yıldırım, Lider Haber'e yaptığı açıklamada Barış Göktürk için çarpıcı ifadeler kullandı. "Barış Göktürk Bey size sokak ağzıyla 'Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım' dedi mi?" sorusunu cevaplayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin! Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de! Yeter ya! Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım."

#2
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

Soru: "Tek muhatabım Aziz Yıldırım dediniz mi?" “Evet dedim, o zat, Barış gitmiş, Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haberi gönderdiler. Yok efendim şuymuş buymuş. Haddini bileceksin. Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gidiyor cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net.”

#3
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

“Hayatımda ilk defa Mahmut Uslu Bey ile ve Barış ile orada ellerini bile sıkamadım geç geldiğim için, tebrik edemedim. Benim taraftakileri sıkabildim, karşı tarafı sıkamadım. Hatırlamıyorum ne oldu, konuşmalar sırasında bir şey oldu. Mahmut Ağabey oradan 'Bırak, sen mimlisin, mimlenmişsin' dedi. Ben şaşırdım. Belirli süre sonra konu açıldı, ben tepkili bir şekilde TFF ve MHK üzerinde konuşurken, en ters ve en sert konuşan insan oldum. Kimse bunu söylemiyor. Herkes Barış Bey ile tartışmamı söylüyor, saçma sapan bir şey. En can alıcı nokta, 'Kardeşim bizim oylarımız fazla, 8'er oyumuz var, etki ettiğimiz kulüpler var, biz bizi yönetecek kurumu seçiyoruz, bu kurum bizimle iş birliği içinde olacağına farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz de karşı gibi oluyoruz. Milyar dolarlık bir sektör. Herkes borç içinde, herkes can çekişiyor.

#4
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

Ortak noktamız Türk futboluyken adamlara biz yalvarıyoruz. Fenerbahçe ayrı gidiyor yalvarıyor, Galatasaray ayrı gidiyor yalvarıyor, Beşiktaş ayrı gidiyor, Trabzon ayrı gidiyor. Anadolu takımlarından giden var yok bilemiyorum. Dört büyükleri medyadan duyuyorum. Bu kadar talep gidiyor, TFFF kimseyi takmıyor. TFF'ye birlikte gidelim, tek gidince olmuyor. Tavrımızı koyacağız, kardeşim sizi buraya biz getirdik. Amacımız Türk futbolunun değerini artırmak. Bunlar varken 10+4 istemiyoruz, biz söyledik, siz kabul ettiniz diyorlar. Bu Kuran-ı Kerim değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Ya bizi destekleyecek bunlar. Biz isteyeceğiz yapacaklar, bitti bu. 18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimizi hemfikir olduk. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. Dediler ki 'limit kalksın, niye limit var' dediler.

#5
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

Mahmut Uslu orada çok güzel bir şey söyledi, takdir ettim. İnsanların yüzüne harika diyemiyorsun, tartışma yarattılar orada. 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız.' dedi. Artı dört olmasın dedi. Çok güzel bir fikirdi bu. Konuşamadık orada. Limit kaldırılsın teklifine bazı Anadolu kulüpleri karşı çıktı. Ara çok açılır, mücadele edemeyiz dediler.”

#6
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş… Devletten bedava arsa alıp bunları satarak dünya para kazanıyorsunuz." sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti. Mahmut Uslu'nun ise araya girerek "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma." ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü. Yüksel Yıldırım'ın ise "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." dediği iddia edilmişti.

#7
Foto - Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: "Ağzını burnunu ben kırardım"

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ise Yıldırım'a yönelik "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." diyerek çıkıştığı ileri sürülmüştü. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun araya girerek tansiyonu düşürdüğü ifade edilmişti. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın salondan dışarı çıkarılarak sakinleştirildiği ve toplantıya ara verildiği aktarılmıştı.

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