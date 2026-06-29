Alkole bir kurban daha! Cezalar yetersiz mi kalıyor?
Nevşehir'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün hatalı sollama yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
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Nevşehir'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün hatalı sollama yapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Alacaşar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin A. yönetimindeki 50 AEU 699 plakalı otomobil, önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçüktüfekçi idaresindeki 06 EE 9123 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 YARALI HASTANAYE KALDIRILDI Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Derviş Küçüktüfekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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