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Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

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IHA Giriş Tarihi:

Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Artvin'in Şavşat ilçesindeki 2 bin 50 rakımlı Maden köyü, tamamı ahşap evlerden oluşan mimarisi, yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesi Maden köyü, tamamı ahşap evlerden oluşan geleneksel mimarisi ve yemyeşil doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Ormanlarla çevrili yamaçta sıralanan ahşap evleriyle kartpostallık görüntüler sunan köy, doğal dokusunu yıllardır koruyarak ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunuyor.

#3
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Özellikle yaz aylarında doğaseverler, fotoğraf tutkunları ve kampçılar için ilgi gören köy, sakin atmosferiyle de şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.

#4
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Geleneksel köy yaşamının sürdüğü köyede, ahşap evler bölgenin kültürel mirasını yaşatırken, çevresini saran yaylalar ve ormanlar ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

#5
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Bölgeyi ziyaret eden Ozan Karakişi ise köyün güzelliğine hayran kaldığını belirterek "Rize'den geldim.

#6
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Gerçekten mükemmel doğası olan bir yer burası. Daha önce yurt dışında İsviçre Alplerine de gitmiştim.

#7
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Ama burası oradan gerçekten çok daha güzel. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

#8
Foto - Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy

Doğal yapısını ve geleneksel mimarisini koruyan Maden köyü, dört mevsim ayrı güzellik sunarken, özellikle yaz aylarında kentin en etkileyici turizm rotalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

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