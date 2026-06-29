Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe
CHP'deki mutlak butlan ve parti içindeki ihraç gelişmelerinin ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti. "Yeni bir parti kurulursa Yavaş ne yapacak, Özel ve İmamoğlu'nun ekibine mi geçecek, yoksa CHP'de mi kalacak?" tartışmaları sürerken, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu tv100 ekranlarında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.