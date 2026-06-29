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Siyaset
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Yeniakit Publisher
Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

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Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

CHP'deki mutlak butlan ve parti içindeki ihraç gelişmelerinin ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti. "Yeni bir parti kurulursa Yavaş ne yapacak, Özel ve İmamoğlu'nun ekibine mi geçecek, yoksa CHP'de mi kalacak?" tartışmaları sürerken, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu tv100 ekranlarında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

#1
Foto - Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

CHP'deki son tabloyu ve Mansur Yavaş'ın olası tutumunu tv100'de değerlendiren Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakın çevrelerden edindiği bilgileri aktardı. Müftüoğlu Mansur Yavaş'ın bir süredir parti içindeki tartışmalardan rahatsız ve adeta bir çıkmazın içinde olduğunu söyledi ve Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni bir parti kurması halinde Mansur Yavaş bu oluşumun içinde yer almayacağın ve yollarını ayıracağını ifade etti.

#2
Foto - Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

Müftüoğlu, Yavaş'ın CHP'de kalmaya devam edeceğini, hatta görev süresini seçildiği parti olan CHP'de tamamlayacağını da sözlerine ekledi.

#3
Foto - Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

Mehmet Müftüoğlu, Yavaş'ın parti içi siyasi tartışmaların kesinlikle dışında durmak istediğini vurguladı. Aktardığına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ne Özgür Özel kanadının ne de CHP içindeki herhangi bir kişi veya yapının tarafı olmayacağını net biçimde ortaya koyuyor. Müftüoğlu, Yavaş'ın bundan sonraki süreçte tamamen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na odaklanacağını, "hizmet odaklı" bir siyaset izleyeceğini belirtti.

#4
Foto - Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Müftüoğlu, bunun kişisel bir değerlendirme olduğunun altını çizerek izlenimini paylaştı.

#5
Foto - Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

Müftüoğlu'na göre Yavaş'ın aklında hâlâ adaylık ihtimali bulunabilir; ancak siyasi konjonktürün şekillenişine bağlı olarak Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmayabileceği yönünde kişisel bir görüş taşıdığını ifade etti. Yavaş'ın, adaylık sürecinde de hiçbir tartışmanın ve hiçbir tarafın odağında yer almak istemediğini ekledi.

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