Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe

CHP'deki son tabloyu ve Mansur Yavaş'ın olası tutumunu tv100'de değerlendiren Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakın çevrelerden edindiği bilgileri aktardı. Müftüoğlu Mansur Yavaş'ın bir süredir parti içindeki tartışmalardan rahatsız ve adeta bir çıkmazın içinde olduğunu söyledi ve Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni bir parti kurması halinde Mansur Yavaş bu oluşumun içinde yer almayacağın ve yollarını ayıracağını ifade etti.