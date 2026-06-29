Tüm Türkiye’ye büyük müjde! Sağlıkta yeni dönem başlıyor, devrim niteliğinde yeni bir adım atılıyor

Karakaş, söz konusu düzenleme ile beraber yatalak ve bakıma muhtaç hastalara verilecek hizmetin içeriğini şu sözlerle aktardı: Ecdadımızdan miras o kadim sözü her fırsatta tekrarlarız: “Her şeyin başı sağlık” deriz. Fakat bu sözün ağırlığını, ancak ocağında yatağa bağımlı bir hastası olanlar, ömrünü bir başkasının bakımına adayarak tüketenler hakiki manasıyla bilir. Bilhassa yatalak ve bir yudum suya dahi muhtaç olan vatandaşlarımızın yükü ağır, o yükü omuzlayan hasta yakınlarının çilesi ise kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derindir. Evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım gibi muazzam bir mesuliyeti, ailelerin tek başlarına göğüslemesi, bu ağır yükün altından tek başlarına kalkması gayrimümkündür. İşte tam da bu çaresizliğe bir “can suyu” olmak üzere yeni yönetmelik yayımlandı.