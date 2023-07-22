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Aktüel
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Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

2023-07-22 10:35:24
Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

#1
Foto - Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

Güney Amerika’dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaşan iki kargodan 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

#2
Foto - Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika’dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu gönderilere yönelik, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yürütülen kontrollerde, dedektör köpeklerin her iki kargoya da tepki verdiği görüldü.

#3
Foto - Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

Detaylı kontrol neticesinde, iki kargo gönderisindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelere ekiplerce el konularak, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

#5
Foto - Tam 427 kilogram yakalandı! İstanbul Havalimanı'nda hareketli saatler

Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. Teşkilatımız , gece gündüz demeden Milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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