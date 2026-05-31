6 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor! Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi: Yılda 3 milyon yolcu taşınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte iki bölge arasındaki 6 saat 23 dakikalık seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini müjdeledi. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen ve fiziki ilerlemesi yüzde 87'yi geçen bu dev proje, Akdeniz limanlarını Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'a bağlayarak Türkiye'yi küresel lojistiğin ana ticaret omurgası haline getirecek. Öte yandan Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı güçlendirecek olan ve 42 ili birbirine bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde de kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınının başarıyla tamamlandığı bildirildi.