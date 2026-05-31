Putin ile anlaşmışlardı... 'Pakistan artık bize saldıramayacak' diyerek açıkladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin ile anlaşmışlardı... 'Pakistan artık bize saldıramayacak' diyerek açıkladı!

Rusya ile Afganistan arasındaki hava savunma sistemi anlaşmasının ardından İslam Emirliği’nden Pakistan’a mesaj geldi.

Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, Rusya ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Mevlevi Yakup, "Afganistan'ın hava sahasını korumak için çaba sarf ettiklerini" vurguladı.

Yakup, böylece "Pakistan'ın Afganistan topraklarına artık hava saldırısı düzenlemeye cesaret edemeyeceğini" dile getirdi. Mevlevi Yakup, Rusya ile yapılan askeri anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Pakistan'ın yakın gelecekte Afganistan'a saldırı düzenlemeye cesaret edemeyeceğini" vurguladı.

Cumartesi günü Moskova dönüşünde gazetecilere konuşan Yakup, "Pakistan herhangi bir şikayette bulunduysa, Rusya ile yapılan anlaşmadan korkmuş olabilir. Gördüğünüz gibi birkaç ay önce Pakistan, Afganistan'ın herhangi bir bölgesini bombalamaya cesaret edebiliyordu. Bu nedenle biz de yakın gelecekte bunu yapmalarını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Yakup'un basına yaptığı açıklamalar, Rusya ile imzalanan anlaşmaya odaklandı. Mevlevi Yakup, "Bu ne bir güvenlik ne de savunma anlaşmasıdır. Bu askeri ve teknik bir anlaşmadır ve kimsenin endişelenmesine gerek yoktur. Bizde onarılması gereken Rus askeri teçhizatı var ve bu onarım anlaşma çerçevesinde onarım yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yakup, ABD ile de yalnızca silahların onarımına odaklanan benzer anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti. Afganistan'da Rusya ve ABD yapımı çok sayıda silah sistemi bulunuyor. Bu silahların bir bölümü ABD'nin çekilmesi sırasında Amerikan askerleri tarafından kullanılamaz hale getirilmişti. (Kaynak: Mepa News)

Vay vay

Önce Pakistan Afganistan sınırındaki terörist grupları kontrol edin..Sınırı da tanıyın.. Pakistan boşuna mı hava saldırısı yapıyor..
