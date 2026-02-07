Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

CBS'nin haberine göre "Return to Nature" cenazeevinde 2019-2023 yıllarında 189 çürümüş cesedi saklayan işletmenin sahibi Jon Hallford, mahkemeye çıkarıldı. Duruşma hakimi Eric Bentley, her insanın özünde iyi olduğunu belirterek, "Ancak her gün bu inancı sınayan bir dünyada yaşıyoruz ve Hallford'un suçları bu inancı sınamakta." dedi.