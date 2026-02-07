  • İSTANBUL
Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!
Haber Merkezi

Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan bir cenazevi sahibi, 4 yıl boyunca 189 cesedi saklamaktan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Foto - Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

CBS'nin haberine göre "Return to Nature" cenazeevinde 2019-2023 yıllarında 189 çürümüş cesedi saklayan işletmenin sahibi Jon Hallford, mahkemeye çıkarıldı. Duruşma hakimi Eric Bentley, her insanın özünde iyi olduğunu belirterek, "Ancak her gün bu inancı sınayan bir dünyada yaşıyoruz ve Hallford'un suçları bu inancı sınamakta." dedi.

Foto - Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

Hakim, ailelere sahte kül vermek, çürümüş cesetleri istismar ve devlet desteğini haksız elde etmek suçlarından Hallford'u 40 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hallford, önceki duruşmada, cenazeevini olumlu bir etki için açtığını ancak "her şeyin kontrolden çıktığını" söyleyerek, "Yaptıklarımdan dolayı kendimden nefret ediyorum" demişti.

Foto - Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

Olay ABD basınında Colorado eyaletinin Penrose bölgesindeki "Return to Nature" cenazeevi yakınlarında, 2019-2023 yıllarında 189 çürümüş cesedin saklandığı iddia edilmişti.

Foto - Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

230 metrekarelik cenazeevine yönelik "çürük kokusu" ihbarları sonrası kolluk kuvvetleri 2023'te, solunum cihazlarıyla bu binaya baskın düzenlemişti. Baskında üst üste yığılmış yetişkin ve bebek cesetleri görülürken, bina zemininin böcek sürüleri ve çürüme sıvısıyla kaplı olduğu tespit edilmişti.

Foto - Tam 4 yıl boyunca saklamış: Yetişkin ve bebek cesetleri bulundu!

Parmak izi ve DNA dahil bilimsel yöntemlerle cesetlerin aile bağlarının belirlenmesi sonrası savcılar, 2023'te Hallford aleyhine soruşturma açmıştı. Hallford, yargı sürecinde savcılık makamıyla anlaşmaya vararak suçlamaları kabul etmişti./ kaynak: internethaber

