Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı
Daha önce mahremiyet kriterlerine göre giyinen tesettürlü kadınlara 'öcü' diyecek kadar alçalan Hülya Avşar, yeni rolü için örtününce zikzak yaptı.
Hülya Avşar, yeni rolü için tesettüre girdi. Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Avşar'ın tesettüre girmiş görüntüleri paylaşılınca akıllara pandemi döneminde siyah maskesi ile muhabirlerin sorularını yanıtladığı o video geldi.
Videoda Avşar, çarşaflı kadınları hedef alarak "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu." sözleri sonrası ortalık karışmış ve büyük tepki toplamıştı.
Yeni rolü için örtünen Hülya Avşar başörtüsünün kadınlara "asalet" kattığını söyledi. Avşar “O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü.” dedi.
