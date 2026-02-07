Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı

Videoda Avşar, çarşaflı kadınları hedef alarak "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu." sözleri sonrası ortalık karışmış ve büyük tepki toplamıştı.