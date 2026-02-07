  • İSTANBUL
Medya
5
Yeniakit Publisher
Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı

Daha önce mahremiyet kriterlerine göre giyinen tesettürlü kadınlara 'öcü' diyecek kadar alçalan Hülya Avşar, yeni rolü için örtününce zikzak yaptı.

2
#1
Foto - Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı

Hülya Avşar, yeni rolü için tesettüre girdi. Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

#2
Foto - Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı

Avşar'ın tesettüre girmiş görüntüleri paylaşılınca akıllara pandemi döneminde siyah maskesi ile muhabirlerin sorularını yanıtladığı o video geldi.

#3
Foto - Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı

Videoda Avşar, çarşaflı kadınları hedef alarak "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu." sözleri sonrası ortalık karışmış ve büyük tepki toplamıştı.

#4
Foto - Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı

Yeni rolü için örtünen Hülya Avşar başörtüsünün kadınlara "asalet" kattığını söyledi. Avşar “O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halil

Örtünmeyi görünmeme üzerinden değil de şıklık üzerinden değerlendiren zihniyete yazıklar olsun.

Mustafa

Seyretmeyin seyrettirmeyin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
