Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

Askerden geldikten sonra ustamız, 'gel beraber çalışalım' dedi. Bir amcamız vardı, ustam onun yanına getirip, ‘sana bir çırak vereyim, bunu eğit' dedi. Biz de onun yanında bu mesleği öğrendik. Uzun bir süreden sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmak, Kırıkkale'ye bu mesleği getirerek burada icra etmeye başladım. 37 senedir aynı iş yerinde devam ediyorum. Tabii ki her şeyi yapmayı bilsek bile, müşteri memnuniyeti önemli olduğu kadar müşteriyi dükkanına davet etmek de çok önemli.