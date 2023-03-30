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Yaşam
7
Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

2023-03-30 16:38:33
Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

62 yaşındaki Ahmet Şayık, 37 yıldır eski altın ve gümüş takıları yeniliyor.

#1
Foto - Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

Kırıkkale'de yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Şayık, 9 yaşında çırak olarak başladığı altın tamirciliğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Kırıkkale il merkezinde bulunan dükkanında 37 yıldır yaşına aldırış etmeden gümüş, altın ve çeşitli takıları gün yüzüne çıkartan Şayık, saf gümüşten de yüzükler yapıyor.

#2
Foto - Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

Müşterilerini memnun etmek için işini büyük bir titizlikle yapan Şayık, yıllardır sürdürdüğü mesleği sayesinde çocuklarını büyüterek meslek sahibi olmalarını sağladığını söyledi.

#3
Foto - Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

9 yaşında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir altın sarrafının yanında çıraklık yapmaya başladığını söyleyen Şayık, “Hemen, hemen 3 yıl yaz tatillerinde ustamın yanında çıraklık yaptım. İlk sene getir götür işlerini yaparken, ikinci senemde yavaş yavaş tamire başladım.

#4
Foto - Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

Altın, gümüş tamirlerini hemen yapamazsınız. Çok deneyim gerektiren bir iş. Üçüncü sene biraz daha işe alışmaya başladım ve belli bir süreden sonra kalfa oldum. 3 yıl kalfa olarak işi tamamen öğrendim.

#5
Foto - Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

Askerden geldikten sonra ustamız, 'gel beraber çalışalım' dedi. Bir amcamız vardı, ustam onun yanına getirip, ‘sana bir çırak vereyim, bunu eğit' dedi. Biz de onun yanında bu mesleği öğrendik. Uzun bir süreden sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmak, Kırıkkale'ye bu mesleği getirerek burada icra etmeye başladım. 37 senedir aynı iş yerinde devam ediyorum. Tabii ki her şeyi yapmayı bilsek bile, müşteri memnuniyeti önemli olduğu kadar müşteriyi dükkanına davet etmek de çok önemli.

#6
Foto - Tam 37 yıldır bu işi yapıyor! Eski takılar böyle yenileniyor

Eğer işinizi temiz ve güzel yaparsanız, müşteri sizi tercih eder. Esnaflık memurluk gibi değildir. Allah ömür verdiği müddetçe, elim, gözüm, ayağım tuttuğu sürece ölünceye kadar devam edeceğim” dedi.

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